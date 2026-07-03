Приставы начали проверять долги у пассажиров в калининградском аэропорту

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В калининградском аэропорту Храброво судебные приставы вместе с полицией начали проверять пассажиров на наличие долгов. Рейды стартовали 2 июля и теперь будут проходить на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

В первый день рейда сотрудники службы проверили около 50 человек — как местных жителей, так и туристов. У нескольких пассажиров выявили долги, которые они смогли погасить прямо в аэропорту. В противном случае приставы могут применить меры принудительного взыскания.

В ведомстве напоминают: чтобы не столкнуться с неприятным сюрпризом перед вылетом, стоит заранее проверить наличие задолженностей. Сделать это можно несколькими способами: