Приставы начали проверять долги у пассажиров в калининградском аэропорту

В калининградском аэропорту Храброво судебные приставы вместе с полицией начали проверять пассажиров на наличие долгов. Рейды стартовали 2 июля и теперь будут проходить на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.
В первый день рейда сотрудники службы проверили около 50 человек — как местных жителей, так и туристов. У нескольких пассажиров выявили долги, которые они смогли погасить прямо в аэропорту. В противном случае приставы могут применить меры принудительного взыскания.
В ведомстве напоминают: чтобы не столкнуться с неприятным сюрпризом перед вылетом, стоит заранее проверить наличие задолженностей. Сделать это можно несколькими способами:
- в личном кабинете на портале Госуслуг — информацию получают стороны исполнительного производства;
- в банке данных исполнительных производств на сайте УФССП России по Калининградской области — сервис открыт для всех;
- через голосового помощника ФССП «Полина» по номеру 8 (800) 303 0000 — можно узнать о долгах и наличии ограничений на выезд за границу.
В Госдуму внесли проект об индексации суммы, при которой допускается арест имущества.