Центр Калининграда перекроют для проведения велосипедного фестиваля

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12 июля в Калининграде пройдёт спортивный фестиваль «Велодень». Центр города будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного. Об этом предупредили в мэрии.

В день фестиваля будут перекрыты следующие улицы:

с 10:00 до 15:00 ул. Дмитрия Донского от ул. Театральной до пер. Дмитрия Донского;

с 12:00 до 15:00 ул. Дмитрия Донского, ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, Московский проспект, ул. Октябрьская, наб. Генерала Карбышева, ул. Генерала Павлова, аллея Чемпионов (до первой кольцевой развязки). В обратном направлении — по тому же маршруту.

«В целях обеспечения общественной безопасности владельцам транспортных средств на время проведения мероприятия рекомендуется переместить автомобили с территории проведения фестиваля. Предприятия-перевозчики будут оповещены о приостановке движения и необходимости проинформировать об этом пассажиров», — уточнили в городской администрации.