В Калининграде выбрали лучшую школу 2026 года: финалом акции стал главный выпускной региона

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Ссылка Торговая сеть SPAR четвёртый год проводит акцию «Лучшая школа. Народный выбор» в Калининградской области. Акция завершилась масштабным выпускным для лучших школ региона. Проект реализуется при информационной поддержке Министерства образования Калининградской области и уже стал одной из традиций окончания учебного года. В этом году участие приняли 164 школы региона. На протяжении нескольких месяцев жители области голосовали за свою школу через мобильное приложение «Клуб друзей», а также в супермаркетах SPAR. По словам организаторов, борьба за первое место оказалась одной из самых напряжённых за всю историю проекта — победителя и обладателя второго места разделили всего 11 тысяч голосов.

Лучшей школой 2026 года стала школа № 57 (Калининград). Второе место заняла школа № 6. В пятёрку лидеров также вошли школа № 58 (Калининград), школа № 3 (Калининград) и «Школа будущего». Выпускники этих школ были приглашены на главный выпускной области.

В этом году праздник прошёл в тематике российско-китайских игр. Для выпускников подготовили концертную программу, интерактивные площадки, фотозоны, праздничный фуршет и развлекательные активности. Одним из главных моментов вечера стало вручение главного приза победителю конкурса.

Во второй раз в рамках проекта выбрали и «Самую умную школу». Победителем вновь стал лицей № 23 (Калининград). Финал интеллектуального конкурса впервые прошёл в формате большой викторины с прямой трансляцией, во время которой зрители могли помогать участникам, отвечая на вопросы вместе с ними.

Особенностью конкурса в этом году стало то, что его посвятили 80-летию Калининградской области. На протяжении проекта SPAR рассказывал об истории школ региона, ветеранах педагогического труда и людях, которые внесли значительный вклад в развитие образования.