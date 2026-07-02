Каждый третий калининградец откладывает деньги на чёрный день — исследование

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Калининградцы чаще всего откладывают на финансовую подушку, недвижимость и отпуск. Об этом говорится в исследовании SuperJob, опубликованном в четверг, 2 июля.

Резерв формируют 35% респондентов. На покупку жилья копят 21%, на отдых — 20%. Просто так сбережения делают 9% участников опроса. По 10% назвали целями дорогие покупки и медицинские услуги, 7% — обучение. Реже всего горожане собирают деньги на открытие своего дела — 3%.

В подходе к финансам жители Калининграда разделились: 20% назвали себя сторонниками активных трат, 46% — приверженцами экономии. 32% опрошенных откладывают 10–25% дохода, треть — меньше 10%. Мужчины чаще женщин копят на инвестиционные цели и будущее детей, женщины — на отдых и собственное образование.

Молодёжь до 35 лет чаще готова экономить ради недвижимости, путешествий, автомобиля, лечения, крупных покупок и учёбы. Калининградцы 35–45 лет больше внимания уделяют будущему детей, а респонденты старше 45 лет — пенсионным накоплениям.

Чем больше заработок, тем заметнее доля дохода, которую человек готов откладывать. Среди людей с более высокими зарплатами чаще встречаются такие цели, как недвижимость, отдых и пассивный доход.

Опрос проводился с 15 по 25 июня 2026 года.