Зеленоградск готовится к юбилею Калининградской области: улицы украсили яркими флажками и баннерами (фото)

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В Зеленоградске городские улицы подготовили к празднованию 80-летия Калининградской области. Об этом администрация муниципалитета пишет в своей группе во «ВКонтакте».

«Яркие флажки и баннеры с юбилейной символикой, которые украшают наш Зеленоградск, создают особую праздничную атмосферу для жителей и гостей города. Уже в эти выходные область масштабно отметит 80 лет со дня образования. Главной датой празднования является 4 июля — именно в этот день в 1946 году регион получил своё современное название», — говорится в сообщении.