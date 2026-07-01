Водителям и пассажирам приготовиться: какие транспортные изменения ждут калининградцев в июле

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В Калининградской области водителей и пассажиров общественного транспорта ждёт сразу несколько важных изменений. Ограничения из-за масштабного праздника, топливо, автобусные рейсы и другие новшества июля — в обзоре «Клопс».

Калининград: перекрытия на время праздника

С 3 по 5 июля ограничат движение транспорта из-за мероприятий ко Дню города и 80-летию образования региона. 3 июля с 16:00 до 22:00, а 4 и 5 июля с 13:00 до 23:00 закроют дорогу на Солнечном бульваре между домами №25 и 27.

Одностороннее движение введут на Парадной набережной от Триумфальной аллеи до дома №27 к. 2 на Солнечном бульваре и внутриквартальном проезду от дома №27 к. 2 до аллеи Чемпионов.

4 июля с 9:00 до 11:00 закроют проезд по Гвардейскому проспекту от улицы Румянцева до Театральной, а также по Румянцева от Галицкого до Дмитрия Донского.

Автобусы и троллейбусы пойдут в объезд

Из-за перекрытий 4 июля с 9:00 до 11:00 изменится схема движения части общественного транспорта.

Автобусы №4 направят по Советскому проспекту, площади Победы, Ленинскому проспекту и улице Портовой, дальше — по обычной схеме. В обратную сторону они пойдут по Ленинскому проспекту, площади Победы и Советскому проспекту.

№2а пустят по Московскому проспекту, Ленинскому проспекту, Театральной, Гвардейскому проспекту, площади Победы, Ленинскому проспекту и Московскому проспекту.

№72 и троллейбусы №2 поедут по Театральной, Ленинскому проспекту и Московскому проспекту. В обратном направлении — по той же схеме.

Самокаты запретят в праздничных зонах

С 7:00 3 июля до 00:00 6 июля в местах проведения праздничных мероприятий ограничат движение и парковку самокатов. Ограничения коснутся как прокатной, так и личной техники.

В городе введут 11 запретных зон: Верхнее озеро, парк «Юность», остров Канта, остров Октябрьский, мемориал 1200 гвардейцам, стадион «Балтика», проспект Мира, Театральная, площадь Победы, Ленинский проспект, улица Профессора Баранова, улица Флотская, Летнее озеро, Чкаловск и Центральный парк.

У «Юности» должны открыть парковку

Парковку у спорткомплекса «Юность» планируют открыть в начале июля к празднованию Дня города. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на территории завершается благоустройство.

Назовут стоимость абонемента на муниципальные парковки

Власти Калининграда в июле завершат расчёт стоимости абонемента на муниципальные парковки. Ранее фигурировала сумма 2 480 рублей в месяц, но в мэрии поясняли, что это были предварительные данные.

Часть автобусных рейсов по области сократят

С 1 июля в Калининградской области сокращают часть рейсов на отдельных отправлениях. Причина — нехватка водительского состава.

Изменения коснутся маршрутов №111 Калининград — Гвардейск, №118 Калининград — Светлогорск, №119 Калининград — Пионерский и №148 Калининград — Багратионовск.

С 1 июля отменён автобус №109. Последний рейс в 21:50 был важен для жителей Нивенского, Северного, Южного.

Автобус Зеленоградск — Синявино временно не ходит

№582 пока на стопе. Причиной перевозчик назвал нехватку топлива.

Региональные власти заявляли, что в приоритете — обеспечение топливом общественного транспорта, спецслужб и сельхозтехники. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что поставки дизеля и бензина в регион продолжаются, а в июле производство топлива должно быть увеличено.

На линию Балтийск — Усть-Луга вернётся «Амбал»

Паром выйдет в рейс 7 июля. С 1 мая судно проходило плановый ремонт.

«Амбал» предназначен для перевозки железнодорожных вагонов и накатной техники. Грузы размещаются на трёх палубах, средняя масса партии — около 8 200 тонн. Теоретически судно может доставлять в Калининградскую область цистерны с топливом.

Из Калининграда в Гданьск запускают новые автобусы

В июле стартует маршрут №899. Он удобен тем, кому нужно попасть в аэропорт, и делают остановку на автовокзале в центре Гданьска. Среди промежуточных пунктов — Эльблонг.

Добавят рейсы в Москву по плоскому тарифу

С 1 июля по 31 августа «Аэрофлот» запускает дополнительный ежедневный рейс Москва — Калининград по плоскому тарифу.

Права придётся менять самим

С 1 июля водительские удостоверения больше не продлеваются автоматически. Эта мера была введена в 2022 году. Тем, у кого срок действия прав истекает в июле или позже, нужно самостоятельно заменить документ.

Сделать это можно через «Госуслуги», подразделение ГИБДД или МФЦ. За езду с просроченными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Получить автокредит станет сложнее

С 1 июля банки применяют обновлённые требования ЦБ к оценке платёжеспособности заёмщиков. Если человек не может подтвердить доход документами, банк будет учитывать только 90% от заявленной суммы.