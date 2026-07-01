Краснокнижного жука с Литвала заметили на детской площадке — это пока единственный случай наблюдения за сезон (фото)

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В Калининграде завершается лёт редких краснокнижных жуков, которые пока ещё обитают в парке за Литовским валом. В этом сезоне зарегистрировали только один случай наблюдения, на расположенной неподалёку детской площадке. Об этом рассказала «Клопс» калининградский биолог, экоактивист Ника Самошко в среду, 1 июля.

Необычного жука, надкрылья которого отливают на солнце ярко-зелёным металликом, заметили и сфотографировали возле одного из жилых домов на улице Юбилейной. Эксперт, калининградский биолог, к. б. н. Виталий Алексеев подтвердил: это пестряк зелёный (Gnorimus nobilis), занесённый в Красные книги РФ и Калининградской области.

Это те самые жуки, которых городские власти намеревались переселить в другие зелёные зоны перед строительством дублёра Литовского вала, напомнила Ника Самошко.

«Лёт этих насекомых начинается в середине июня и продолжается около двух недель, — объяснила биолог. — В своём канале в соцсетях мы публиковали инфомацию, просили местных жителей сообщать о таких встречах. В прошлом году были радостные новости 4, 25 июня и 1 июля. Пестряка видели в окрестностях еврейского кладбища, где жуки кормятся на солнечных полянах пыльцой сныти и таволги.

Но в этом сезоне мы получили единственный отклик».

Тем не менее даже однократная фиксация факта наблюдения редкого вида доказывает: он по-прежнему обитает в этой зоне.

«Встретить такого красавца в центре города — большая удача и одновременно сигнал. Парк за Литовским валом действительно уникален», — подчеркнула Ника Самошко.

Калининградская область — один из двух регионов в современной России, где сохранились популяции гноримуса, второй — Тульская область, где он является эндемиком. В этом регионе пестряк также находится под защитой и обитает на двух особо охраняемых природных территориях, сообщили в ответ на запрос калининградских учёных в министерстве природных ресурсов Тульской области.

В Калининграде же жукам повезло меньше: они выбрали себе обычный городской зелёный массив, который никакого особого статуса не имеет. Эта ситуация экологов очень беспокоит, несмотря на обещания властей.

«Личинки пестряка несколько лет растут в дуплах старых деревьев, питаясь мёртвой древесиной. В случае прокладки автодороги сквозь зелёную зону популяция может не выдержать», — говорит Ника Самошко.

Сейчас лёт практически окончен: это означает, что взрослые особи, вступившие в этом сезоне в период зрелости, завершили цикл, спарились и отложили яички. Поэтому шансы увидеть красивых ярко-зелёных жуков до будущего лета невелики. Тем не менее, отдельные экземпляры ещё могут попасться на глаза.