Без талонов и давки у колонок: эксперт из Калининграда предложил способ сократить очереди на АЗС

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Очереди на заправках в Калининграде можно сократить без талонов и лишней бюрократии, распределив покупателей по дням в зависимости от первой цифры госномера машины. Такую схему на фоне ажиотажа у АЗС предложил глава регионального Союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев.

«То есть в первый день заправляются те, у кого номер начинается от нуля до трёх, во второй — с четырёх до шести, третий — с семи до девяти», — рассказал Румянцев.

По такой логике водитель, который заправился в понедельник, сможет снова приехать на АЗС в четверг. Те, кто купил бензин или дизель во вторник, вернутся в пятницу и так далее.

Лимит на отпуск топлива, считает Румянцев, можно сохранить на уровне 30 литров. Главная цель — не ограничить автомобилистов, а распределить поток машин по дням и избавиться от ажиотажа у колонок. Своё предложение юрист направил в правительство области.

Румянцев не поддержал идею с введением талонов на топливо. По мнению эксперта, такая система влечёт много бюрократии: нужно решить, кто и когда напечатает талоны, как их выдавать и контролировать. На это уйдёт много времени. Кроме того, эксперт опасается, что талоны могут начать перепродавать.

Похожие схемы уже предлагают в других регионах России. Например, в Орловской области с 4 июля планируют отпускать топливо на 57 АЗС сетей «Роснефть» и «Газпром» по первой цифре регистрационного номера автомобиля. Там схема чуть другая: в субботу смогут заправляться машины с цифрами на 0 и 1, в воскресенье — на 2 и 3, в понедельник — на 4 и 5, и дальше по порядку. Объём отпуска топлива на одну машину хотят увеличить с 30 до 50 литров.

В Калининградской области водители жалуются на очереди на АЗС, конфликты между автомобилистами и сложности с подъездом к отдельным станциям.

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там будем собирать информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите место, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку. А тех, у кого не грузится Телеграм, мы ждём в Максе.