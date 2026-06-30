«Мама увидела ожоги и заплакала»: спасший из пожара калининградку военный ринулся в огонь после операции на позвоночнике

Александр удерживает женщину в окне в ожидании людей, которые её поймают. Рядом на асфальте лежит второй пострадавший..

Александр удерживает женщину в окне в ожидании людей, которые её поймают. Рядом на асфальте лежит второй пострадавший.. Скриншот видеозаписи

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Военный, спасший из пожара калининградку, перенёс незадолго до этого операцию на позвоночнике и проходит лечение после осколочных ранений ног. «Клопс» пообщался с Александром, тот рассказал, как всё произошло.

Мужчина родом из Волгограда, в Калининграде снимает комнату в общежитии, где случилось ЧП. Говорит, что живёт на третьем этаже в другом конце дома. Услышав крики, выглянул в окно и увидел дым.

«Ну а мне что делать? Надо бежать. Я был в шортах и шлёпках. По дороге у соседей зацепил полотенце, окунул в ведро с водой и накинул на себя. Подбежал к комнате, а там она внутри орёт. Я костыль бросил и заскочил туда», — вспоминает Александр.

Женщина была в сознании и кричала. Мужчина говорит, что в комнате было открытое пламя, он попытался сориентироваться, увидеть, где пострадавшая. Сразу найти женщину не удалось — она лежала на кровати и пряталась под ковром.

«Я выскочил в коридор, хапнул воздуха, второй раз забежал и нашёл её.

У неё ноги больные, отказали — поэтому она и не могла выйти.

Я с кровати поднял её, донёс до окна, хоть у меня и спина больная, и в ногах осколки. Внизу стояли люди, я разбил окно и подал её.

Александр добавляет, что заметил лежащего под окном мужчину. Ему сказали, что он сам выпрыгнул из соседней комнаты.

«Он точно не у неё был, потому что у этой женщины окно было закрыто — мне пришлось его выбивать, и поэтому я порезался», — поясняет герой.

Почти сразу на место ЧП приехали пожарные, а Александр отправился к себе в комнату обрабатывать раны. К нему зашла соседка и сообщила, что его разыскивают медики и сотрудники МЧС.

Я вышел на улицу, увидел, как первого пострадавшего в скорую заносят. Мне тоже обработали раны, а потом забрали в больницу», — рассказывает собеседник «Клопс», в шутку добавляя: «Обыденное дело!»

Мужчина рассказал, что ровно год был на СВО, ранения получил на харьковском направлении: «В позвоночнике грыжа, в ногах осколки». На гражданке работал сварщиком, плотником, водителем.

На вопрос о семье отвечает: «А как же — жена, сыну 17 лет. Сейчас уже все в курсе! Я видео скинул, мама увидела ожоги и плакать начала», — поделился Александр.

Редакция «Клопс» обращается к руководству ГУ МЧС по Калининградской области с просьбой наградить героя.