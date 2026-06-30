В Калининградской области взялись за обновление мусорных площадок, чтобы они были практичными и радовали глаз

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В Калининградской области до 2028 года планируют обновить 2 800 площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов. Об этом рассказала министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова в прямом эфире ЦУР «ВКонтакте» во вторник, 30 июня.

В 2026 году власти хотят привести в порядок первую тысячу мест сбора ТКО. По словам Астаховой, к производству 300 конструкций привлекли региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

«Они используют прочный металл и все технологии, позволяющие защитить от вандализма, от ветровой нагрузки защитить данные конструкции. Плюс у них покрасочная новая камера, которая обеспечивает единый стиль, чтобы это ещё эстетически было приятно, потому что эти инфраструктурные объекты находятся практически около каждого нашего дома и мы с ними сталкиваемся каждый день», — заметила Оксана Астахова.

Регион также закупает новые контейнеры для мусора. Всего планируется приобрести около 4 000 штук, из них 2 500 должны поступить уже в этом году.

Министерство контролирует, как управляющие компании убирают мусор на площадках. Для этого запустили цифровую ГИС-систему с маршрутными картами перевозчиков. УК могут видеть данные в режиме реального времени и быстрее реагировать на переполненные контейнеры.