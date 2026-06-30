Каждый второй калининградец регулярно перерабатывает — исследование

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Больше половины трудоустроенных калининградцев регулярно работают сверх графика, а в установленное время укладывается только каждый третий. Об этом говорится в исследовании SuperJob, опубликованном во вторник, 30 июня.

О переработках заявили 51% респондентов. Чаще всего дополнительная нагрузка составляет 11–25% от нормы, в среднем она прибавляет к месячному рабочему времени 26%. Молодые сотрудники задерживаются чаще старших: среди калининградцев до 35 лет об этом сообщили 54%, среди тех, кому больше 45, — 49%.

Чем выше доход, тем чаще люди берут нагрузку сверх графика. Среди получающих до 100 тысяч рублей перерабатывают 47%, при зарплате от 150 тысяч — уже 60%.

Чаще всего сверх нормы трудятся курьеры, водители и складские сотрудники. Реже о переработках говорят операторы кол-центров, программисты, секретари и дизайнеры. По объёму дополнительных часов лидируют медсёстры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.

Опрос проводился с 20 мая по 23 июня 2026 года.