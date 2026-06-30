Аквапарк на минималках: на площади Победы трое парней залезли в фонтан и устроили водные игры (видео)

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В Калининграде трое молодых людей устроили купание в работающем фонтане на площади Победы. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» во вторник, 30 июня.

По словам свидетелей, всё произошло накануне вечером. Парни били руками по воде, брызгались и по очереди падали в фонтан. Один из них плескался в одежде, двое других разделись до нижнего белья. Были ли молодые люди пьяны, очевидцы сказать не смогли.

«Сцена происходила в самом центре города, где вечером обычно много местных жителей и туристов. Полиция за время «купания» на площадь не приехала», — уточнили собеседники «Клопс».