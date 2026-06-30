В минэкологии рассказали о 200 незаконных выпусках в водоёмы Калининграда

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В Калининграде обнаружили более 200 выпусков в городские водоёмы. Большая часть из них, предположительно, ведёт из частных домов. Об этом рассказала министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова в прямом эфире ЦУР «ВКонтакте» во вторник, 30 июня.

По словам министра, в регионе очень развита гидрологическая сеть. Каналы, ручьи и мелиоративные системы связаны между собой, а многие территории являются польдерными.

«Часто люди думают: построю дом, прокопаю и отведу стоки в ближайшую канаву. К сожалению, у нас таких объектов достаточно много», — отметила Астахова.

В регионе создали штаб, который занимается этой проблемой. Специалисты уже обследовали реку Товарную, Гагаринский ручей, на который поступает много жалоб, ручьи Северный и Ботанический, впадающие в Верхнее озеро.

«В этих объектах у нас порядка 200 выпусков, которые видно. А многие находятся на глубине, и их мы заметим только после расчистки», — сказала министр.

Астахова призвала жителей не ждать проверок, а самостоятельно заняться устранением незаконных стоков: например, не увеличивать их число. По её словам, все водные объекты региона составляют единую систему, поэтому загрязнение даже небольшого ручья отражается на общей экологической ситуации.