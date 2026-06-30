Исследование: кроссоверы и внедорожники оказались самыми «долгоиграющими» у калининградцев

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В Калининградской области кроссоверы и внедорожники, купленные новыми, дольше всего остаются у хозяев перед перепродажей. К такому выводу пришли эксперты «Авито Авто», проанализировав сроки владения в популярных сегментах рынка.

В исследование вошли машины, которые провели у первого собственника не меньше года. По данным «Автотеки», в Северо-Западном федеральном округе кроссоверами и внедорожниками пользуются в среднем 5,2 года. Более пяти лет у одного хозяина остаются 41,6% таких автомобилей.

В категории SUV (от англ. Sport Utility Vehicle — кроссоверы и внедорожники) дольше всего не расстаются с Suzuki Jimny и УАЗ Hunter — в среднем по 7,6 года. В топ также вошли Suzuki SX4 и SsangYong Kyron — по 7,4 года, Great Wall Hover H3 и Great Wall Hover H5 — по 7,3 года. SsangYong Actyon держат около 7,1 года, Opel Mokka и Chevrolet Niva — по 7 лет, LADA 4x4 («Нива») — 6,9 года.

Управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин отметил, что сильнее всего к своим машинам привязаны владельцы рамных внедорожников. По его словам, такую технику часто берут для бездорожья, путешествий и активного отдыха, поэтому рассчитывают пользоваться ею много лет.

«Например, УАЗ «Хантер» остаётся у первого владельца более пяти лет в 63% случаев, а каждый третий не расстаётся с ним и после десяти лет. Схожие показатели у SsangYong Kyron — 60% и 31% — и Great Wall Hover H5 — 66% и 30%», — добавил эксперт.

Премиальные автомобили меняют заметно быстрее — в среднем через 3,7 года. Дольше пяти лет у первого хозяина остаются 24,3% таких машин, больше десяти лет — только 3,2%.

Среди люксовых моделей лидирует Mercedes-Benz M-класс: им пользуются в среднем 6,1 года. Далее идут Jeep Grand Cherokee — 5,9 года, Lexus NX — 5,2 года, Lexus RX и Porsche Macan S — по 5,1 года. В список также попали Lexus LX, Audi Q3, Land Rover Range Rover Evoque, Mercedes-Benz GL-класс и Land Rover Discovery.

У китайских автомобилей средний срок составил 3,6 года. Более пяти лет у первого хозяина остаются 20,1% таких машин, больше десяти лет — 6,3%. Дольше всего держат BYD F3 — в среднем 9,1 года, Chery Fora (A21) — 8,2 года и Chery Amulet (A15) — 7,9 года.

В целом по России первый владелец пользуется автомобилем в среднем 5,4 года. Более пяти лет у одного хозяина остаются 43% машин, больше десяти лет — 13%.