Власти Калининградской области объяснили, можно ли открыть хостел в жилом доме

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Открыть хостел в многоквартирном доме сейчас нельзя, но действующие могут продолжать работать. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра областного контроля Никита Михалёв в прямом эфире в Центре управления регионом «ВКонтакте» в понедельник, 29 июня.

Вопрос о возможности открыть такую мини-гостиницу задала одна из зрительниц. По словам чиновника, закон обратной силы не имеет: «У нас есть хостелы, которые до этих изменений разместились, и, соответственно, запрет на них не распространяется».

Михалёв добавил, что сейчас открыть хостел можно только в отдельно стоящем здании.

В 2019 году в России был принят Федеральный закон, который ограничил организацию хостелов в жилых домах. Размещать постояльцев можно только в здании, полностью переведённом в нежилой фонд. https://klops.ru/news/2019-04-10/191661-zakon-o-zaprete-hostelov-v-zhilyh-domah-vstupit-v-silu-s-1-oktyabrya