OMODA C5 демонстрирует стиль, технологии и комфорт в каждой поездке

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Современный автомобиль должен быть не просто средством передвижения, а отражением характера своего владельца. Именно таким стал OMODA C5, фастбэк-кроссовер, который сочетает эффектный дизайн, интеллектуальные технологии и высокий уровень комфорта.

Дизайн, который привлекает внимание

Стремительный силуэт, выразительная решётка радиатора, светодиодная оптика и плавные линии кузова делают OMODA C5 одним из самых узнаваемых автомобилей в своём классе. Он создан для тех, кто любит выделяться и ценит современный стиль.

Комфорт и технологии

В салоне OMODA C5 продумана каждая деталь. Просторный интерьер, спортивные сиденья, цифровая приборная панель и современная мультимедийная система создают комфортную атмосферу как для ежедневных поездок, так и для дальних путешествий.

Автомобиль оснащён интеллектуальными системами помощи водителю, камерами кругового обзора и широким набором функций безопасности, благодаря которым каждая поездка становится спокойнее и увереннее.

Для города и путешествий

OMODA C5 одинаково уверенно чувствует себя в плотном городском потоке и на загородных трассах. Летом особенно приятно отправиться за рулём к Балтийскому морю, в Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный или на Куршскую косу, наслаждаясь комфортом и динамикой автомобиля.

Сегодня OMODA C5 доступен по специальной цене от 2 249 000 рублей.

Познакомиться с OMODA C5 и пройти тест-драйв вы можете в дилерском центре МОРЕАВТО. Специалисты помогут подобрать комплектацию, расскажут о действующих предложениях и сделают процесс покупки максимально комфортным.

Записаться на тест-драйв:

По телефону: +7 (401) 243-01-39

На сайте: omoda-meiliauto.ru

Калининград, ул. Большая Окружная, 19к1.