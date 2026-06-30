JAECOO J6: свобода начинается с первого километра

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Лето создано для новых маршрутов, и JAECOO J6 готов стать вашим надёжным спутником в любом путешествии. Это современный электрический кроссовер, который сочетает яркий дизайн, передовые технологии и практичность для повседневной жизни.

Дизайн, который выделяется

Выразительные линии кузова, фирменная светодиодная оптика и внедорожный характер делают JAECOO J6 автомобилем, который невозможно не заметить. Он одинаково органично выглядит как на улицах города, так и на загородных маршрутах.

Комфорт для каждого путешествия

Просторный салон, вместительный багажник и продуманная эргономика позволяют с комфортом отправиться в поездку всей семьёй. Чемоданы, велосипеды, палатки, сапборды или вещи для отдыха на море — в JAECOO J6 найдётся место для всего.

Современная мультимедийная система, цифровая приборная панель, интеллектуальные ассистенты водителя и высокий уровень безопасности делают каждую поездку максимально комфортной и уверенной.

Создан для новых открытий

Высокий дорожный просвет, адаптивная подвеска и отличная управляемость позволяют чувствовать себя уверенно как в городе, так и за его пределами. Для жителей Калининградской области это возможность с комфортом отправиться на Балтийское побережье, Куршскую косу, в Светлогорск, Янтарный или открыть для себя новые маршруты региона.

JAECOO J6 доступен по цене от 2 290 000 рублей.

Познакомиться с JAECOO J6, оценить его возможности и пройти тест-драйв вы можете в дилерском центре МОРЕАВТО. Менеджеры помогут подобрать оптимальную комплектацию, расскажут о действующих специальных предложениях и ответят на все вопросы.

Записаться на тест-драйв:

По телефону: +7 (401) 243-04-86

На сайте: jaecoo-meiliauto.ru

Калининград, ул. Большая Окружная, 19к1.