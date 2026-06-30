Впервые в Калининграде свежая икра 2026 года: «Икорный дом» снова радует

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В продаже уже имеется икра 2026 года.

В «Икорном доме» икра с разных заводов и разных пород рыб, такая как кета, горбуша, кижуч, нерка, чавыча, форель, щука, треска, минтай, треска + минтай, сельдь, сельдь в ястыках, осетровые, стерлядь, осётр, белуга, осётр русский, осётр сибирский и т. д.

В наличии насчитывается до 30 видов икры разных пород рыб. И это рекордное предложение ассортимента икры в Российской Федерации.

В «Икорном доме» нет уценок, распродаж и псевдоскидок — вкусная цена на продукцию каждый день, так как:

1. Икра закупается большими партиями напрямую с заводов Дальнего Востока, поэтому у нас хорошая закупочная цена.

2. Минимальная наценка.

3. Нет залежавшейся продукции.

4. Новые поставки по 2–3 раза в неделю.

5. Температура и условия хранения такие же, как на заводах-изготовителях, в специальном оборудовании, поэтому продукт всегда свежий!