Впервые в Калининграде свежая икра 2026 года: «Икорный дом» снова радует

В продаже уже имеется икра 2026 года.
В «Икорном доме» икра с разных заводов и разных пород рыб, такая как кета, горбуша, кижуч, нерка, чавыча, форель, щука, треска, минтай, треска + минтай, сельдь, сельдь в ястыках, осетровые, стерлядь, осётр, белуга, осётр русский, осётр сибирский и т. д.
В наличии насчитывается до 30 видов икры разных пород рыб. И это рекордное предложение ассортимента икры в Российской Федерации.
В «Икорном доме» нет уценок, распродаж и псевдоскидок — вкусная цена на продукцию каждый день, так как:
1. Икра закупается большими партиями напрямую с заводов Дальнего Востока, поэтому у нас хорошая закупочная цена.
2. Минимальная наценка.
3. Нет залежавшейся продукции.
4. Новые поставки по 2–3 раза в неделю.
5. Температура и условия хранения такие же, как на заводах-изготовителях, в специальном оборудовании, поэтому продукт всегда свежий!
Помимо икры имеется огромный выбор рыбы, морепродуктов, полуфабрикатов и консервов из морепродуктов.
В «Икорном доме» имеется вкуснейшая рыба, такая как малосолёная, натурального холодного или горячего копчения, вяленая рыба, свежемороженая и также рыбные деликатесы и полуфабрикаты.
Поскольку вся рыба не содержит никакой химии, она очень полезная для организма и очень вкусная!
Морепродуктов в «Икорном доме» огромное количество, они очень вкусные и полезные, и цены очень радуют.
Некоторые виды морепродуктов — например, креветки, раки или настоящее мясо краба или его конечности — уже сварены на производствах, где они добываются.
Полуфабрикатов в виде медальонов, фрикаделек, котлет и т. д. из различной рыбы с морепродуктами в «Икорном доме» изобилие. Порадуйте себя новыми вкусовыми нотками.
С «Икорным домом» всегда вкусно, полезно и выгодно!
Адреса:
- Шахматная ул., 4в (пересечение с Артиллерийской ул.) — фирменный магазин, с самым большим ассортиментом. Ориентир — «Гостиница», учебный корпус РАНХиГС и ЖК «Цветной бульвар» (автобусные маршруты: 15, 19, 32, 44). Режим работы: с 9:00 до 21:00 без выходных.
Единый номер телефона: +7 (911) 492-57-22.