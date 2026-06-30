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Можно ли есть селёдку каждый день: опыт скандинавов, которые попробовали

  1. Калининград
Можно ли есть селёдку каждый день: опыт скандинавов, которые попробовали - Новости Калининграда

Россияне любят селёдку. «В шубе» — на новогоднем столе, с картошкой и лучком — в повседневном меню. В любом случае получается и вкусно, и доступно. Но что будет, если питаться этой рыбой каждый день? Учёные из Северной Европы проверили.

К эксперименту ещё вернёмся, сначала — интересный факт: селёдка селёдке рознь. В нашей стране на прилавках чаще всего встречаются два вида этой рыбы — тихоокеанская и атлантическая. Принято считать, что у дальневосточной более мягкий вкус, мясо же атлантической сельди нежнее и светлее. Это связано с сезонностью вылова и спецификой мест обитания. Сельдь, выловленная в холодных водах Атлантики, к осени накапливает достаточный запас жира, богатый омега-кислотами.

Можно ли есть селёдку каждый день: опыт скандинавов, которые попробовали - Новости Калининграда
Можно ли есть селёдку каждый день: опыт скандинавов, которые попробовали - Новости Калининграда

Именно атлантическая сельдь стала объектом пристального внимания скандинавских учёных. Что будет, если 4 месяца провести на «селёдочной» диете, читайте здесь. Спойлер: все живы-здоровы.

Научный журналист, популяризатор здорового образа жизни Алексей Водовозов разобрал опыт скандинавов с научной точки зрения и оказалось, что популярная рыба вполне может стать основой повседневного меню.

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов.

А раз так, то внимательно читаем этикетку на упаковке сельди и осваиваем разные способы приготовления. От простого, но беспроигрышного кусочка филе на ломтике хлеба до изысканного «завтрака Маяковского».

Фотографии предоставлены пресс-службой торговой марки Группы «ФОР».

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