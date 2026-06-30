Можно ли есть селёдку каждый день: опыт скандинавов, которые попробовали

К эксперименту ещё вернёмся, сначала — интересный факт: селёдка селёдке рознь. В нашей стране на прилавках чаще всего встречаются два вида этой рыбы — тихоокеанская и атлантическая. Принято считать, что у дальневосточной более мягкий вкус, мясо же атлантической сельди нежнее и светлее. Это связано с сезонностью вылова и спецификой мест обитания. Сельдь, выловленная в холодных водах Атлантики, к осени накапливает достаточный запас жира, богатый омега-кислотами.

Именно атлантическая сельдь стала объектом пристального внимания скандинавских учёных. Что будет, если 4 месяца провести на «селёдочной» диете, читайте здесь. Спойлер: все живы-здоровы.

Научный журналист, популяризатор здорового образа жизни Алексей Водовозов разобрал опыт скандинавов с научной точки зрения и оказалось, что популярная рыба вполне может стать основой повседневного меню.