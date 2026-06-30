Бренд гибридов и электромобилей VOYAH на пьедестале среди премиальных брендов в России

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Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в очередной раз подтверждает свой высокий статус среди всех премиальных автобрендов — как представленных в России официально, так и ввезённых по параллельному импорту.

Два месяца подряд марка занимает первое место в премиум-сегменте [1], а его модели технологичный кроссовер VOYAH ФРИ / FREE, инновационный седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION и роскошный минивэн VOYAH МЕЧТА / DREAM признаны самыми продаваемыми в своих классах.

1. Бренд VOYAH лидирует в премиум-сегменте в России по результатам продаж [2] апреля и мая 2026 года.

2. VOYAH ФРИ / FREE — модель № 1 по результатам продаж за пять месяцев 2026 года в премиум-сегменте в России.

3. VOYAH СТРАСТЬ / PASSION — № 1, премиальный седан по продажам в мае 2026 года.

4. VOYAH МЕЧТА / DREAM — № 1, представительский минивэн в России по результатам пяти месяцев 2026 года.