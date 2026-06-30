Бренд гибридов и электромобилей VOYAH на пьедестале среди премиальных брендов в России

Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в очередной раз подтверждает свой высокий статус среди всех премиальных автобрендов — как представленных в России официально, так и ввезённых по параллельному импорту.
Два месяца подряд марка занимает первое место в премиум-сегменте [1], а его модели технологичный кроссовер VOYAH ФРИ / FREE, инновационный седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION и роскошный минивэн VOYAH МЕЧТА / DREAM признаны самыми продаваемыми в своих классах.
1. Бренд VOYAH лидирует в премиум-сегменте в России по результатам продаж [2] апреля и мая 2026 года.
2. VOYAH ФРИ / FREE — модель № 1 по результатам продаж за пять месяцев 2026 года в премиум-сегменте в России.
3. VOYAH СТРАСТЬ / PASSION — № 1, премиальный седан по продажам в мае 2026 года.
4. VOYAH МЕЧТА / DREAM — № 1, представительский минивэн в России по результатам пяти месяцев 2026 года.
Безусловный бестселлер бренда и самая востребованная модель среди автомобилей на новых источниках энергии в России — гибридный кроссовер VOYAH ФРИ / FREE. Сочетание безупречного качества, отменных динамических характеристик и привлекательной цены обеспечило модели лидерство и в высшей автомобильной «лиге» страны.
Официальный дилер «Рус Моторс» предлагает обновлённый кроссовер со спортивным характером VOYAH ФРИ / FREE версия «Спорт+» по выгодной программе.
Технологичный, мощный кроссовер, созданный для ценителей динамики и высоких технологий VOYAH ФРИ / FREE версия «Спорт+». Он получил новые цвета, увеличенный запас хода до 1020 км [3] и полную адаптацию к сложным климатическим условиям.
VOYAH ФРИ / FREE доступен для заказа в Калининграде у официального дилера «Рус Моторс».
Спортивный дизайн и новые цвета
Премиальный кроссовер VOYAH ФРИ / FREE Спорт+ выглядит максимально динамично. Энергичный характер подчёркивают рельефные выштамповки переднего бампера, лаконичная решётка радиатора в чёрном глянце и стильный задний спойлер, эффективно увеличивающий прижимную силу на высоких скоростях.
Эффектный облик дополняют 20-дюймовые чёрные диски с пятилучевым дизайном и красные тормозные суппорты, характерные для спортивных автомобилей. Для кузова доступны пять цветов «металлик», включая два новых эксклюзивных оттенка: благородный бордовый в оттенке «бургунди» и жемчужно-белый. Салон можно выбрать в одной из трёх расцветок: чёрной, серой или элегантного цвета слоновой кости.
Премиальный салон и цифровой комфорт
Главная «изюминка» салона VOYAH ФРИ / FREE Спорт+ — эффектная подъёмная панель с тремя 12,3-дюймовыми экранами. Спереди есть дисплей для пассажира, чтобы выбирать видеоконтент, управлять музыкой и настраивать климат под себя, не отвлекая водителя. В отделке салона используются высококачественные материалы, которые приятны на ощупь и отвечают международным стандартам безопасности.
Для задних пассажиров предусмотрен отдельный сенсорный экран для управления функциями обеспечения комфорта: можно легко настроить любимый плейлист, отрегулировать температуру, управлять панорамной крышей и активировать подогрев сидений. Внутри царит абсолютный покой благодаря двойным стеклам, а уютная контурная подсветка с возможностью выбора одного из 64 цветов и премиальная акустика создают атмосферу, достойную машины бизнес-класса.
Помимо этого, VOYAH ФРИ / FREE Спорт+ оснащён множеством интеллектуальных систем, включая 20 электронных помощников — от адаптивного круиз-контроля и камер 360° до системы автопарковки и экстренного торможения.
А через приложение на смартфоне можно удалённо управлять машиной: заранее включать климат-контроль, проверять заряд батареи, уровень топлива и запас хода для планирования поездок.
Гарантия и надёжный сервис
На все официально купленные автомобили VOYAH действует гарантия 5 лет или 100 000 км пробега. Также есть бесплатная техподдержка и эвакуация от официального дилера «Рус Моторс» при любой непредвиденной ситуации.
Дилерская сеть VOYAH составляет более 70 официальных дилеров, включая представителя в Калининграде, где сервис работает с передовым оборудованием, а на складах всегда в наличии большой запас оригинальных деталей, что гарантирует быстрое обслуживание без долгих ожиданий.
Подробнее о модели можно узнать у официального дилера VOYAH «Рус Моторс» по адресу: Калининград, Московский проспект, 203а.
Телефон: +7 (4012) 55-55-12
Сайт: voyah-rusmotors.ru
[1] Сегментация бренда VOYAH. Первое место среди легковых автомобилей премиального сегмента.
По данным о продажах новых автомобилей за январь — май 2026 года, тип топлива: бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество, география: вся РФ, источник: информационно-аналитическая система «Радар» ООО «Автостат».
[2] По данным о продажах новых автомобилей за январь — май 2026 года, география: вся РФ, источник: информационно-аналитическая система «Радар» ООО «Автостат».
[3] Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по международному стандарту измерения запаса хода легковых автомобилей.