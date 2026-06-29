20:15

Где в Калининграде июнь завершится втёмную (список улиц)

  1. Калининград
Автор:
Где в Калининграде июнь завершится втёмную (список улиц) - Новости Калининграда

В Калининграде во вторник, 30 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 электричества не будет на:

  1. ул. Пролетарская, 43-53, 52-62, 64, 66а;
  2. Сергеева, 3-9, 11, 13-19, 21, 23-29, 31;
  3. Генерала Соммера, 29-37.

С 13:00 до 17:00 свет отключат на улицах:

  1. Генерал-лейтенанта Озерова, 1, 16а;
  2. Нарвская, 2, 6-8а, 10-16, 18-24
  3. пер. Калужский, 1-10;
  4. Желябова, 1-8;
  5. пер. Нарвский, 2, 6а;
  6. Советский проспект, 21, 29, 36, 38, 45.
2 401
ЖКХ