Где в Калининграде июнь завершится втёмную (список улиц)

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В Калининграде во вторник, 30 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 электричества не будет на:

ул. Пролетарская, 43-53, 52-62, 64, 66а; Сергеева, 3-9, 11, 13-19, 21, 23-29, 31; Генерала Соммера, 29-37.

С 13:00 до 17:00 свет отключат на улицах: