«Тепловой купол», жаривший Калининградскую область и Западную Европу, сместился к Беларуси: там фиксируют +39,6

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Аномально тёплая воздушная масса, из-за которой в регионе несколько дней держится жара, смещается на юго-восток. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет в понедельник, 29 июня.

По актуальным данным метеостанций, на приграничном пункте «Кибартай» в Литве воздух прогрелся до +31. В Калининграде и континентальной части области фиксируют +28...+29, но духоту и зной смягчает порывистый ветер.

У побережья погода заметно комфортнее: там столбики термометров поднялись до +24...+25. Экстремальная жара тем временем сместилась к Беларуси — на юге республики, в Пинске, воздух раскалился до +39,6.