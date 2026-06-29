Расценки на изготовление агитационных материалов на выборах: действуют для Государственной думы IX, Законодательного собрания VIII, окружных советов МО

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В соответствии с требованиями Российской Федерации ООО «Аверс» (ИНН/КПП 3906323871/390601001, ОГРН 1043902823832, юр. адрес: 236022, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, Театральная ул., 36–40, помещение XIII, р/с 40702810800810001767, в филиале «Центральный» банка «ВТБ» (ПАО) в г. Москве, г. Калининград, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411) заявляет о готовности выполнения работ (оказания услуг) по изготовлению предвыборных агитационных материалов на:

выборах депутатов Государственной думы IX созыва; выборах депутатов Законодательного собрания VIII созыва; выборах депутатов окружных советов МО.

Стоимость агитационных материалов:

Плакат, А2, бумага белая 150 г/м², печать 4+0, при тираже 50 шт. стоимость 331 руб/экз. Плакат, А4, бумага белая 135 г/м², печать 4+0, при тираже 100 шт. стоимость 49 руб/экз. Плакат, А2, самоклеящаяся виниловая плёнка, печать 4+0, при тираже 50 шт. стоимость 366 руб/экз. Плакат, А4, самоклеящаяся виниловая пленка, печать 4+0, при тираже 50 шт. стоимость 103 руб/экз. Листовка, А5, бумага белая 135 гр/м2, печать 4+0, при тираже 500 шт. стоимость 29 руб/экз. Визитка, 90 × 50 мм, бумага белая 300 гр/м2, печать 4+0, при тираже 500 шт. стоимость 6,73 руб/экз. Баннер, 6 × 3 м, баннерная ткань, люверсы, печать 4+0 с разрешением 360 dpi, при тираже 1 шт. стоимость 21 030 руб/экз.

В стоимость включён НДС 5%. Услуги дизайнера в стоимость не включены и оплачиваются отдельно, исходя из цены 1500 руб/час. Дополнительные работы и услуги, а также иная продукция оплачиваются по общему прайсу компании.

В соответствии с требованиями законодательства РФ оплата работ и услуг по изготовлению предвыборных агитационных материалов производится из средств избирательного фонда кандидата на условиях стопроцентной предоплаты.

Контактный телефон: 528-777.

Адрес: г. Калининград, Театральная ул., д. 36/40.

Электронная почта: info@bp39.ru.