Калининградский Музей Мирового океана получил особый статус

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Музей Мирового океана отнесли к особо ценным объектам культурного наследия народов России. Об этом пресс-служба правительства Калининградской области пишет в понедельник, 29 июня.

Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал накануне. Новый статус даёт музею высшую категорию охраны и учёта, а также право на особые формы господдержки. Юридические, финансовые и материальные условия для сохранности коллекций и фондов таких учреждений обеспечивает федеральное правительство. Депозитарием Государственного свода особо ценных объектов выступает Минкультуры России.