Детям в больницах Калининградской области передали более тысячи игрушек — Кропоткин

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В Калининградской области собрали более тысячи игрушек в рамках акции «Коробка храбрости». Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

Благотворители поддержали детей, которые по разным причинам оказались в больницах в летние каникулы.

«Куклы, захватывающие головоломки, развивающие игрушки, машинки и настольные игры — всё это теперь у юных пациентов. Ребята, которые сейчас находятся на лечении, с удовольствием выбирали себе подарки сами. Особенно трогательно наблюдать, как такие простые вещи поднимают настроение и дают силы бороться с болезнью. Пожелал всем маленьким пациентам крепкого здоровья, скорейшего выздоровления и побольше счастливых моментов в жизни!» — отметил Андрей Кропоткин.

Партия «Единая Россия» реализует эту акцию уже более 12 лет. Муниципалитеты распределили часть подарков по своим больницам, а основная передача состоялась в ДОБ. Пациенты травматологии первыми получили возможность выбрать то, что им понравилось, остальные игрушки передали в другие отделения.«Такие инициативы напоминают, что даже небольшое внимание может стать настоящей поддержкой», — подчеркнул парламентарий.