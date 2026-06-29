В Музее Мирового океана появились эффектные рыбы, встреча с которыми в море не сулит ничего хорошего (видео)

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В аквариумном корпусе «Глубина» Музея Мирового океана появились новые обитатели — рыбы-крылатки. О пополнении коллекции «Клопс» сообщили в учреждении.

Долгожданные рыбы уже красуются перед посетителями. Крылатка-зебра — один из наиболее эффектных и одновременно опасных хищников коралловых рифов. Рыба легко узнаваема: на теле у неё полоски, напоминающие окраску зебры, а длинные плавники визуально сходны с роскошной львиной гривой. Из-за этого вид также называют рыбой-львом.

За яркой внешностью скрывается хищник с выраженной маскировочной стратегией. Крылатка ведёт преимущественно одиночный образ жизни и днём предпочитает укрываться среди камней и кораллов. В укрытии она плотно прижимается к поверхности, а наружу выставляет колючие плавники. В таком положении рыба становится малозаметной на фоне подводного рельефа, а потенциальная добыча — небольшие рыбы — подплывает вплотную и оказывается в пасти хищника.

«Крылатка-зебра — ядовитый вид, представляющий серьёзную угрозу для человека. Укол её шипов вызывает острейшую боль и может быть опасен для жизни. Яд сохраняет свою силу даже длительное время после гибели рыбы, поэтому прикасаться к ней категорически запрещено», — рассказали в учреждении.

В музее подчёркивают, что в условиях аквариума наблюдение за крылатками полностью безопасно для посетителей.