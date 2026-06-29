Синоптики рассказали, какой будет погода в Калининградской области в начале июля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В начале июля в регионе будет прохладно, сильного потепления синоптики не ждут. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет в воскресенье, 29 июня.

По расчётам специалистов, после среды и примерно до 7–8 июля дневная температура в Калининграде будет держаться около +19...+21. Ночью ожидается около +12...+15. Первая неделя месяца может оказаться на 1–2 градуса холоднее климатической нормы.

Такую погоду связывают с влиянием циклонической системы над Северной Европой. Она будет затягивать в регион прохладный атлантический воздух, тогда как зона экстремальной жары останется западнее.

Количество осадков в начале июля будет близким к норме. Во второй декаде месяца ситуация может измениться: по некоторым расчётам, жара снова начнёт смещаться в сторону севера.