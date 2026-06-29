HONGQI H5 — бизнес-класс, который работает на ваш имидж

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Ссылка В мире корпоративных автопарков и управленческого транспорта на первый план выходит не только престиж, но и экономическая эффективность. Премиальный седан HONGQI H5 органично сочетает в себе представительский статус, передовые технологии и исключительные условия приобретения для бизнеса. Это идеальный автомобиль для первых лиц компаний, топ-менеджмента и корпоративных парков, где важны и репутация, и разумный подход к инвестициям. Дизайн Лаконичный и элегантный экстерьер, узнаваемая радиаторная решётка, узкие светодиодные фары — всё в H5 говорит о его благородном происхождении. Премиальный характер нового поколения седанов от бренда HONGQI подчёркивают светодиодная оптика и изящные хромированные элементы. Изысканная красная линия акцентирует его принадлежность к семейству HONGQI. Для версии Black Edition предусмотрен особый дизайн-пакет: затемнённая решётка радиатора, чёрные молдинги дверей и крышки багажника, а также затемнённая оптика и легкосплавные диски R18 чёрного цвета.

Светодиодное освещение Автомобиль оснащён полностью светодиодной оптикой, которая обеспечивает отличное освещение дороги в тёмное время суток. Светодиодные дневные ходовые огни делают авто заметным на дорогах России даже при ярком солнце. Интеллектуальная система управления дальним светом автоматически переключает пучок света в зависимости от дорожной ситуации. Комфортабельный салон В комфортабельном и вместительном салоне H5 используются высококачественные материалы в разных цветовых палитрах. Салон нового автомобиля HONGQI H5 может быть отделан натуральной кожей или комбинированными материалами в зависимости от комплектации. К услугам водителя — сиденье с электрической регулировкой в 12 направлениях, память положений, подогрев и вентиляция. Атмосферная подсветка салона с выбором из 253 оттенков создаёт индивидуальное настроение в каждой поездке. Мультимедийная система В переднюю панель интегрирован сенсорный дисплей с диагональю 12,6 дюйма. Эта система поддерживает интерфейс проводного соединения Apple CarPlay и Android Auto, обеспечивая бесшовную интеграцию со смартфоном. Управление климатом и ключевыми функциями автомобиля производится с помощью интуитивно понятного интерфейса. Цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма предоставляет всю ключевую информацию о состоянии автомобиля.

Панорамная крыша Панорамный люк с защитой от ультрафиолетового излучения до 97% наполняет салон светом, создавая ощущение простора. Это инженерное решение от китайского автопроизводителя повышает комфорт каждой поездки. Динамика и управляемость Под капотом этого бизнес-седана находится современный двигатель 2.0Т с турбонаддувом, выдающий 218 л. с. и 340 Н·м крутящего момента. Технические характеристики впечатляют: разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды обеспечивает плавная и отзывчивая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Передняя подвеска — независимая типа MacPherson, задняя — многорычажная независимая, что обеспечивает комфорт и уверенную управляемость в любых дорожных условиях. Технологии H5 оснащён современными технологиями, повышающими комфорт и безопасность: бесключевым доступом и запуском двигателя с кнопки, видеорегистратором, зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, беспроводным зарядным устройством для мобильного телефона и портами USB спереди и сзади. Доступны четыре режима вождения: экономичный, спортивный, комфортный и индивидуальный, — позволяющие адаптировать поведение автомобиля под стиль вождения. Безопасность и ассистенты H5 — седан, обладающий высоким классом безопасности. Он оснащён девятью подушками безопасности: фронтальными, передними и задними боковыми, коленной подушкой водителя и боковыми шторками безопасности.