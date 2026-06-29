HONGQI H5 — бизнес-класс, который работает на ваш имидж

В мире корпоративных автопарков и управленческого транспорта на первый план выходит не только престиж, но и экономическая эффективность. Премиальный седан HONGQI H5 органично сочетает в себе представительский статус, передовые технологии и исключительные условия приобретения для бизнеса. Это идеальный автомобиль для первых лиц компаний, топ-менеджмента и корпоративных парков, где важны и репутация, и разумный подход к инвестициям.
Дизайн
Лаконичный и элегантный экстерьер, узнаваемая радиаторная решётка, узкие светодиодные фары — всё в H5 говорит о его благородном происхождении. Премиальный характер нового поколения седанов от бренда HONGQI подчёркивают светодиодная оптика и изящные хромированные элементы. Изысканная красная линия акцентирует его принадлежность к семейству HONGQI.
Для версии Black Edition предусмотрен особый дизайн-пакет: затемнённая решётка радиатора, чёрные молдинги дверей и крышки багажника, а также затемнённая оптика и легкосплавные диски R18 чёрного цвета.
Светодиодное освещение
Автомобиль оснащён полностью светодиодной оптикой, которая обеспечивает отличное освещение дороги в тёмное время суток. Светодиодные дневные ходовые огни делают авто заметным на дорогах России даже при ярком солнце. Интеллектуальная система управления дальним светом автоматически переключает пучок света в зависимости от дорожной ситуации.
Комфортабельный салон
В комфортабельном и вместительном салоне H5 используются высококачественные материалы в разных цветовых палитрах. Салон нового автомобиля HONGQI H5 может быть отделан натуральной кожей или комбинированными материалами в зависимости от комплектации. К услугам водителя — сиденье с электрической регулировкой в 12 направлениях, память положений, подогрев и вентиляция. Атмосферная подсветка салона с выбором из 253 оттенков создаёт индивидуальное настроение в каждой поездке.
Мультимедийная система
В переднюю панель интегрирован сенсорный дисплей с диагональю 12,6 дюйма. Эта система поддерживает интерфейс проводного соединения Apple CarPlay и Android Auto, обеспечивая бесшовную интеграцию со смартфоном. Управление климатом и ключевыми функциями автомобиля производится с помощью интуитивно понятного интерфейса.
Цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма предоставляет всю ключевую информацию о состоянии автомобиля.
Панорамная крыша
Панорамный люк с защитой от ультрафиолетового излучения до 97% наполняет салон светом, создавая ощущение простора. Это инженерное решение от китайского автопроизводителя повышает комфорт каждой поездки.
Динамика и управляемость
Под капотом этого бизнес-седана находится современный двигатель 2.0Т с турбонаддувом, выдающий 218 л. с. и 340 Н·м крутящего момента. Технические характеристики впечатляют: разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды обеспечивает плавная и отзывчивая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Передняя подвеска — независимая типа MacPherson, задняя — многорычажная независимая, что обеспечивает комфорт и уверенную управляемость в любых дорожных условиях.
Технологии
H5 оснащён современными технологиями, повышающими комфорт и безопасность: бесключевым доступом и запуском двигателя с кнопки, видеорегистратором, зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, беспроводным зарядным устройством для мобильного телефона и портами USB спереди и сзади.
Доступны четыре режима вождения: экономичный, спортивный, комфортный и индивидуальный, — позволяющие адаптировать поведение автомобиля под стиль вождения.
Безопасность и ассистенты
H5 — седан, обладающий высоким классом безопасности. Он оснащён девятью подушками безопасности: фронтальными, передними и задними боковыми, коленной подушкой водителя и боковыми шторками безопасности.
Почему компании выбирают HONGQI H5 в Калининграде
Официальный дилер HONGQI в Калининграде — «ОТТО КАР» — предлагает уникальные условия для юридических лиц и их сотрудников, делая приобретение автомобиля максимально выгодным.
Для юридических лиц и корпоративных клиентов:
- Специальная стоимость по программе корпоративных продаж — выгода до 10% от рекомендованной розничной цены.
- Гибкие условия лизинга с возможностью включения всех расходов (страховка, обслуживание) в ежемесячный платёж.
- Индивидуальные графики платежей — адаптируем условия под ваш бизнес-цикл.
- Выделенный менеджер по корпоративным продажам — сопровождение сделки на всех этапах.
Для сотрудников компаний-партнёров:
- Скидка 5% от рекомендованной розничной цены.
- Удобные программы рассрочки без переплаты.
- Возможность приобрести премиальный автомобиль для семьи на выгодных условиях.
«Мы понимаем, что для бизнеса важна не только цена, но и прозрачность условий, а также послепродажное обслуживание. Поэтому мы предлагаем комплексный подход: от консультации до сервисного сопровождения в нашем собственном техническом центре», — комментирует менеджер корпоративных продаж «ОТТО КАР».
Сделайте HONGQI H5 частью вашего успеха
Это не просто автомобиль. Это инструмент, который укрепляет репутацию, повышает эффективность переговоров и создаёт правильное впечатление о вашем бизнесе.
Посетите дилерский центр «ОТТО КАР» по адресу:
г. Калининград, Московский проспект, 205
Телефон: +7 (4012) 577-997
Сайт: hongqi.otto-car.ru
Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Подробности и наличие уточняйте у официального дилера «ОТТО КАР».