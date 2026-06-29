Кропоткин поздравил экипажи «Крузенштерна» и «Седова» с юбилеями парусников

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Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин принял участие в торжественной церемонии, посвящённой юбилеям легендарных парусников. Мероприятие прошло 26 июня в морском рыбном порту.

«Символично, что в год юбилея Калининградской области мы чествуем суда, ставшие неотъемлемой частью мировой морской истории. Барку «Крузенштерн» исполнилось 100 лет, а «Седову» — 105. За их кормой миллионы морских миль, десятки стран и поколения курсантов», — отметил Кропоткин.

По словам председателя Заксобрания, для тысяч ребят эти парусники стали школой мужества, дисциплины, профессионализма и любви к Родине. Он подчеркнул, что Калининградская область всегда была прочно связана с морем, рыбацким трудом, судостроением и флотскими традициями.

«Сегодня благодаря преданности делу экипажей «Крузенштерна» и «Седова» Калининградская область уверенно сохраняет статус флагмана морского образования России», — сказал Кропоткин.

Во время церемонии председатель Законодательного собрания вручил благодарственные письма отличившимся членам экипажа.

«Спасибо командному и преподавательскому составу за сохранение великих традиций русского мореплавания. От всей души желаю всем, кто связал свою жизнь с водной стихией, крепкого здоровья, благополучия, попутного ветра и новых успехов», — подчеркнул Кропоткин.

Поздравить капитанов, экипажи, курсантов и жителей региона также пришли депутат Юлия Таранова, сенатор Александр Шендерюк-Жидков и министр образования Светлана Трусенёва.