Сыграл ковшом в баскетбол: житель Полесского округа признан лучшим экскаваторщиком Магаданской области (видео)

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Житель посёлка Залесье Полесского округа Михаил Медведев, который с 2018 года трудится вахтами в Магаданской области, выиграл региональный этап конкурса профессионального мастерства среди машинистов экскаватора. Об этом «Клопс» рассказал сам победитель.

Чествование победителей состоялось в пятницу, 26 июня, в Магадане, а сам региональный конкурс прошёл 9 июня на базе горного техникума в посёлке Стекольный. Участники состязания преодолели теоретические испытания и череду практических задач.

По словам Михаила, на площадке нужно было не просто продемонстрировать точность и скорость управления машиной, но и выполнить упражнения на уровне почти цирковых трюков.



«Сначала «змейка» — объехать препятствия, — рассказывает машинист. — Потом нужно было собрать баскетбольные мячи со стоек, один положить в бочку, другой — в ведро, третий — ковшом столкнуть в баскетбольное кольцо. Потом планки металлические: надо было одну на одну поставить и сверху ещё одну. И упражнение «бильярд»: на ковше штырь был приварен, надо по порядку выбить кубики на стойке».