Специалисты объяснили, почему на соседних курортах калининградского взморья отличается температура воды

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Температура Балтики на соседних курортах может отличаться из-за апвеллинга — так называют подъём более холодной воды из глубины к поверхности. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет в понедельник, 29 июня.

По данным Гидрометцентра за вчерашний день, вода у побережья региона прогрелась до +21…+23. Теплее всего было у Куршской и Балтийской кос — там +22…+23. На участке Донское — Пионерский море прохладнее: температура держалась на уровне +20…+21. Эту разницу специалисты объясняют особенностями прибрежных течений.