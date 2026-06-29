В Калининграде парень провалился в люк и едва не сломал ногу (фото)

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В Калининграде вблизи Летнего озера молодой человек угодил в открытый люк ногой. Об этом «Клопс» сообщила очевидица.

В ночь на воскресенье, 28 июня, Алина с супругом возвращалась с прогулки. «Впереди шла компания молодёжи. Вдруг парень провалился, мы аж вскрикнули от неожиданности», — вспоминает женщина.

По словам Алины, юноша какое-то время прихрамывал и потирал ушибленное место. К счастью, люк оказался нешироким и неглубоким — под сломанной крышкой находятся коммуникации, песок и немного мусора.

Опасное место находится на улице Автомобильной. Как утверждает калининградка, там несколько подобных люков. Очевидно, они предназначены для установки опор освещения.

«Клопс» отправил запрос в городскую администрацию, с просьбой разобраться и устранить проблему.