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В Калининграде парень провалился в люк и едва не сломал ногу (фото)

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В Калининграде парень провалился в люк и едва не сломал ногу (фото) - Новости Калининграда | Фото: очевидица
В Калининграде парень провалился в люк и едва не сломал ногу (фото) - Новости Калининграда | Фото: очевидица
Фото: очевидица

В Калининграде вблизи Летнего озера молодой человек угодил в открытый люк ногой. Об этом «Клопс» сообщила очевидица. 

В ночь на воскресенье, 28 июня, Алина с супругом возвращалась с прогулки. «Впереди шла компания молодёжи. Вдруг парень провалился, мы аж вскрикнули от неожиданности», — вспоминает женщина. 

По словам Алины, юноша какое-то время прихрамывал и потирал ушибленное место. К счастью, люк оказался нешироким и неглубоким — под сломанной крышкой находятся коммуникации, песок и немного мусора. 

Опасное место находится на улице Автомобильной. Как утверждает калининградка, там несколько подобных люков. Очевидно, они предназначены для установки опор освещения. 

«Клопс» отправил запрос в городскую администрацию, с просьбой разобраться и устранить проблему.

На улице Черняховского возле остановки «Центральный рынок» опасно просел канализационный люк.

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