На Северном обходе в Калининграде сгорел автомобиль, клубы едкого дыма заметили из окрестных домов (видео, обновлено)

Авария произошла неподалёку от посёлка Большое Исаково около 10:15 в понедельник, 29 июня. По сообщению очевидцев, грузовой и легковой автомобиль двигались в попутном направлении. Что послужило причиной ДТП, пока уточняется. У грузовика повреждена передняя правая часть, «легковушка» выгорела.

На Северном обходе в Калининграде случилось ДТП, в результате которого пострадали грузовой автомобиль и Audi, последний был охвачен огнём. Очевидцы рассказали «Клопс», что в момент инцидента раздался громкий резкий звук, который слышали в квартирах близлежащих домов, а небо сразу заволокло едким дымом с запахом горелой резины.

Момент пожара сняли на видео калининградцы, проезжающие мимо места происшествия. «Сначала думали, что трава горит, — рассказала «Клопс» очевидица Татьяна, — подъехали, а это машина. Пробка там уже конкретная».

Жительница посёлка Большое Исаково Кристина, живущая неподалёку, не только заметила дым, но перед тем, как он начал сгущаться, услышала громкий хлопок. Девушка вышла на место аварии.

«У «Ауди» видна деформация сзади, — рассказала она, — похоже, как будто что-то взорвалось». По её словам, через 20-25 минут после аварии пожар ликвидировали, на месте работали сотрудники ГАИ и МЧС. Легковой автомобиль превратился в обугленный остов.

Обновлено в 12:09:

В региональном управлении МЧС «Клопс» сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших нет, причины возгорания пока уточняются.