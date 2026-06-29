Должная осмотрительность предпринимателя: что нужно сделать перед заключением договора

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Заключение нового договора связано с рисками. Это аксиома, которая не зависит от рыночных реалий и личных отношений контрагентов. Для калининградских бизнесменов, которые работают как с местными компаниями, так и с партнёрами из других регионов России и зарубежья, этот вопрос более чем актуальный.

Ошибка при выборе контрагента может привести не только к финансовым потерям, но и к налоговым претензиям. Без осмотрительности в этом вопросе никуда.

Под должной осмотрительностью понимается комплекс действий по проверке потенциального партнёра. Налоговые органы и суды ожидают, что предприниматель использует доступные инструменты для оценки благонадёжности контрагента, может в том числе проверить контрагента онлайн, а также оценить его способности выполнить обязательства по сделке.

Почему важно проверять контрагента

Даже если предложение выглядит выгодным, предпринимателю стоит убедиться, что компания реально существует, ведёт деятельность и обладает необходимыми ресурсами для выполнения договора.

Сотрудничество с фирмой-однодневкой или организацией, находящейся в тяжёлом финансовом положении, может привести и часто приводит к срыву поставок, судебным спорам и дополнительным вопросам со стороны контролирующих органов.

Кроме того, в случае налоговой проверки предпринимателю может потребоваться подтвердить, что перед заключением сделки он предпринимал разумные меры для проверки партнёра.

Что следует проверить перед подписанием договора

Убедитесь, что компания официально зарегистрирована и продолжает действовать. Для этого проверяют сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, включая дату регистрации, юридический адрес, виды деятельности и данные руководителя.

Важно обратить внимание, соответствует ли заявленный вид деятельности предмету договора, не находится ли компания в процессе ликвидации или банкротства, совпадают ли реквизиты, указанные в документах, с официальными данными, имеет ли руководитель полномочия на подписание договора. Проверяется, присутствуют ли сведения о недостоверности адреса или иных регистрационных данных.

Красные флаги, при которых сделку лучше остановить

Есть и чёткие сигналы, что контрагент ненадёжен. Например, если компания зарегистрирована недавно, а берёт крупный подряд, директор менялся несколько раз за короткий срок, подозревается массовый адрес регистрации, у компании вообще нет сайта, офиса, сотрудников и подтверждённого опыта. Сюда же относим много исполнительных производств в ФССП, десятки арбитражных споров, где компания — ответчик. Наконец, подозрительно, если контрагент настаивает на срочной оплате без документов.

Один признак сам по себе не всегда означает мошенничество. Но сочетание нескольких признаков требует углублённой проверки или отказа от сделки

Также рекомендуется изучить судебную историю организации. Большое количество арбитражных споров, особенно в роли ответчика, может свидетельствовать о проблемах с исполнением обязательств. Полезно проверить и наличие исполнительных производств через базу ФССП. Если в отношении компании регулярно ведётся взыскание долгов, это может говорить о финансовых трудностях.

Использование специализированных сервисов

Для экономии времени многие предприниматели используют специализированные системы проверки контрагентов. Одним из таких инструментов является ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС. Сервис агрегирует данные из официальных источников, включая ФНС, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФССП и арбитражные суды, что позволяет получить комплексное представление о компании в одном месте.

С помощью подобных сервисов проверяются регистрационные данные организации, сведения о руководителях и учредителях, бухгалтерская отчётность, участие в судебных процессах, наличие исполнительных производств и другие показатели деловой надёжности.

Какие документы стоит запросить дополнительно

Помимо проверки открытых реестров, желательно запросить у контрагента пакет документов. В него могут входить выписка из ЕГРЮЛ, копии учредительных документов, документы о назначении руководителя, лицензии и разрешения, если они необходимы для выполнения работ или оказания услуг.

Для крупных сделок предприниматели проверяют наличие сотрудников, оборудования, складов, производственных площадей и иных ресурсов, позволяющих исполнить обязательства по договору.

Ещё раз о главном

Должная осмотрительность — это не формальность, а важный инструмент защиты бизнеса. Несколько часов, потраченных на проверку контрагента, могут уберечь предпринимателя от серьёзных финансовых потерь и длительных судебных разбирательств.

Перед заключением договора в Калининграде или любом другом регионе России стоит изучить данные официальных реестров, проверить судебную и финансовую историю партнёра, а при необходимости воспользоваться специализированными сервисами проверки контрагентов. Такой подход помогает принимать взвешенные решения и снижать риски для бизнеса.