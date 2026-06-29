09:34

В Светлогорске стартовал второй фестиваль песчаных скульптур

  1. Калининград
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В Светлогорске стартовал второй фестиваль песчаных скульптур - Новости Калининграда | Фото: Евгения Гладкова
Фото: Евгения Гладкова

На площадке, напротив санатория «Янтарный берег», 15 композиций, созданных мастерами из России и Индии.

Организаторы признаются: фестиваль мог бы не состояться без поддержки администрации Светлогорского округа. За масштабным событием стоит сложная логистика и несколько недель подготовки. Для зрителей же фестиваль — это возможность увидеть, как из обычного песка рождаются масштабные художественные композиции.

Директор фестиваля Алёна Петрова подчеркнула: «Мы предоставили абсолютную свободу, ни в чём не ограничивали фантазию мастеров».

От Балтики до Индии

В Светлогорск съехались скульпторы из Москвы и Санкт-Петербурга, Рязани и Екатеринбурга, Архангельска и Ижевска, Ростова-на-Дону и Пензы, Каргополя и Красноярска. Многие прибыли сразу после открытия 22-го фестиваля в Петропавловской крепости.

Организаторы отказались от конкурса, отметив, что состав участников не предполагает объективного выбора победителя. Вместо соревновательной части мероприятие было ориентировано на профессиональное взаимодействие и обмен опытом.

Среди участников выделялся Сударсан Патнаик — один из наиболее известных мастеров песчаной скульптуры. Организаторы вручили ему специальный приз, отметив его вклад в развитие этого направления искусства.

В Светлогорске стартовал второй фестиваль песчаных скульптур - Новости Калининграда
В Светлогорске стартовал второй фестиваль песчаных скульптур - Новости Калининграда

Мастер из Одиши

Сударсан Патнаик — один из наиболее известных в мире мастеров песчаной скульптуры. Художник из индийского штата Одиша, кавалер государственной награды Падмашри и обладатель рекорда Гиннесса. Его работы экспонировались за рубежом, а профессиональные достижения неоднократно отмечались международными наградами.

На светлогорском фестивале Патнаик представил скульптуру «Сохраним землю, сохраним будущее». Это трёхметровая композиция о двух лицах планеты. Одна сторона — иссушенная, уязвимая, другая — цветущая, дающая надежду, а между ними ребёнок, как символ примирения и перерождения. Скульптура напоминает нам о том, что забота о Земле начинается с заботы о малой родине — и Калининградская область в этом смысле стала идеальной сценой для такого послания.

«Культура для меня — это то, что нужно этой планете, и это прекрасно. Я использую своё искусство как мощное средство распространения идей и вдохновения на позитивные изменения в мире», — говорит мастер.

Сударсан Патнаик создаёт скульптуры, привлекающие внимание к проблемам экологии, изменения климата и охраны океанов, сотрудничая с организациями ООН.

Песок, вода и мастерство

На площадке фестиваля находится более тысячи тонн песка: часть осталась с прошлого фестиваля, другая привезена впервые. Кстати, песок выбирали лично. Организаторы ездили на карьер, потому что подходит далеко не всякий: нужна особая структура, чтобы масса держала форму и позволяла прорабатывать мелкие детали. Большинство композиций двусторонние, так зритель может обойти работу по кругу, увидеть её объём и замысел в развитии.

При этом основными материалами остаются только песок и вода.

«Это потрясающие мастера. Можно лично убедиться, что там нет бетонных сооружений, нет арматуры. Это только песок, вода и мастерство скульптора», — объясняет Алёна Петрова.

Как только скульптура готова, её покрывают специальным защитным составом.

«Образуется корочка в 3 мм — больше нельзя, иначе скульптура может разрушиться, а меньший слой не защитит от дождя и града», — уточняют организаторы.

В Светлогорске стартовал второй фестиваль песчаных скульптур - Новости Калининграда
В Светлогорске стартовал второй фестиваль песчаных скульптур - Новости Калининграда

Фестиваль, ставший традицией

Глава администрации округа Владимир Бондаренко назвал фестиваль праздником искусства и творчества. 

«Этот праздник искусства и творчества, в этом году посвящённый 80-летию Калининградской области, стал доброй традицией и настоящей визитной карточкой нашего курорта в летний сезон. Светлогорск — это территория красоты, вдохновения и гармонии», — сказал Владимир Владимирович.

На площадке можно увидеть очертания знакомых сказочных персонажей и архитектурных символов области. Особое место занимают «улитки» — их создают второй год подряд, и они уже становятся неофициальным символом фестиваля. Одна из улиток «выползла» за территорию и теперь украшает собой центральный спуск Светлогорска на улице Динамо.

Для детей рядом со скульптурами обустроена песочница с игрушками.

«Ребята, которые приходят к нам вместе с родителями, вдохновляются работами мастеров и приобщаются к творчеству», — говорит Алёна Петрова.

Фестиваль продлится до конца лета, работает ежедневно с 10:00 до 21:00.

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