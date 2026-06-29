В Светлогорске стартовал второй фестиваль песчаных скульптур

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Ссылка Фото: Евгения Гладкова

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Ссылка На площадке, напротив санатория «Янтарный берег», 15 композиций, созданных мастерами из России и Индии. Организаторы признаются: фестиваль мог бы не состояться без поддержки администрации Светлогорского округа. За масштабным событием стоит сложная логистика и несколько недель подготовки. Для зрителей же фестиваль — это возможность увидеть, как из обычного песка рождаются масштабные художественные композиции. Директор фестиваля Алёна Петрова подчеркнула: «Мы предоставили абсолютную свободу, ни в чём не ограничивали фантазию мастеров». От Балтики до Индии В Светлогорск съехались скульпторы из Москвы и Санкт-Петербурга, Рязани и Екатеринбурга, Архангельска и Ижевска, Ростова-на-Дону и Пензы, Каргополя и Красноярска. Многие прибыли сразу после открытия 22-го фестиваля в Петропавловской крепости. Организаторы отказались от конкурса, отметив, что состав участников не предполагает объективного выбора победителя. Вместо соревновательной части мероприятие было ориентировано на профессиональное взаимодействие и обмен опытом. Среди участников выделялся Сударсан Патнаик — один из наиболее известных мастеров песчаной скульптуры. Организаторы вручили ему специальный приз, отметив его вклад в развитие этого направления искусства.

Мастер из Одиши Сударсан Патнаик — один из наиболее известных в мире мастеров песчаной скульптуры. Художник из индийского штата Одиша, кавалер государственной награды Падмашри и обладатель рекорда Гиннесса. Его работы экспонировались за рубежом, а профессиональные достижения неоднократно отмечались международными наградами. На светлогорском фестивале Патнаик представил скульптуру «Сохраним землю, сохраним будущее». Это трёхметровая композиция о двух лицах планеты. Одна сторона — иссушенная, уязвимая, другая — цветущая, дающая надежду, а между ними ребёнок, как символ примирения и перерождения. Скульптура напоминает нам о том, что забота о Земле начинается с заботы о малой родине — и Калининградская область в этом смысле стала идеальной сценой для такого послания. «Культура для меня — это то, что нужно этой планете, и это прекрасно. Я использую своё искусство как мощное средство распространения идей и вдохновения на позитивные изменения в мире», — говорит мастер. Сударсан Патнаик создаёт скульптуры, привлекающие внимание к проблемам экологии, изменения климата и охраны океанов, сотрудничая с организациями ООН. Песок, вода и мастерство На площадке фестиваля находится более тысячи тонн песка: часть осталась с прошлого фестиваля, другая привезена впервые. Кстати, песок выбирали лично. Организаторы ездили на карьер, потому что подходит далеко не всякий: нужна особая структура, чтобы масса держала форму и позволяла прорабатывать мелкие детали. Большинство композиций двусторонние, так зритель может обойти работу по кругу, увидеть её объём и замысел в развитии. При этом основными материалами остаются только песок и вода. «Это потрясающие мастера. Можно лично убедиться, что там нет бетонных сооружений, нет арматуры. Это только песок, вода и мастерство скульптора», — объясняет Алёна Петрова. Как только скульптура готова, её покрывают специальным защитным составом. «Образуется корочка в 3 мм — больше нельзя, иначе скульптура может разрушиться, а меньший слой не защитит от дождя и града», — уточняют организаторы.