В Светлогорске стартовал второй фестиваль песчаных скульптур

На площадке, напротив санатория «Янтарный берег», 15 композиций, созданных мастерами из России и Индии.
Организаторы признаются: фестиваль мог бы не состояться без поддержки администрации Светлогорского округа. За масштабным событием стоит сложная логистика и несколько недель подготовки. Для зрителей же фестиваль — это возможность увидеть, как из обычного песка рождаются масштабные художественные композиции.
Директор фестиваля Алёна Петрова подчеркнула: «Мы предоставили абсолютную свободу, ни в чём не ограничивали фантазию мастеров».
От Балтики до Индии
В Светлогорск съехались скульпторы из Москвы и Санкт-Петербурга, Рязани и Екатеринбурга, Архангельска и Ижевска, Ростова-на-Дону и Пензы, Каргополя и Красноярска. Многие прибыли сразу после открытия 22-го фестиваля в Петропавловской крепости.
Организаторы отказались от конкурса, отметив, что состав участников не предполагает объективного выбора победителя. Вместо соревновательной части мероприятие было ориентировано на профессиональное взаимодействие и обмен опытом.
Среди участников выделялся Сударсан Патнаик — один из наиболее известных мастеров песчаной скульптуры. Организаторы вручили ему специальный приз, отметив его вклад в развитие этого направления искусства.
Мастер из Одиши
Сударсан Патнаик — один из наиболее известных в мире мастеров песчаной скульптуры. Художник из индийского штата Одиша, кавалер государственной награды Падмашри и обладатель рекорда Гиннесса. Его работы экспонировались за рубежом, а профессиональные достижения неоднократно отмечались международными наградами.
На светлогорском фестивале Патнаик представил скульптуру «Сохраним землю, сохраним будущее». Это трёхметровая композиция о двух лицах планеты. Одна сторона — иссушенная, уязвимая, другая — цветущая, дающая надежду, а между ними ребёнок, как символ примирения и перерождения. Скульптура напоминает нам о том, что забота о Земле начинается с заботы о малой родине — и Калининградская область в этом смысле стала идеальной сценой для такого послания.
«Культура для меня — это то, что нужно этой планете, и это прекрасно. Я использую своё искусство как мощное средство распространения идей и вдохновения на позитивные изменения в мире», — говорит мастер.
Сударсан Патнаик создаёт скульптуры, привлекающие внимание к проблемам экологии, изменения климата и охраны океанов, сотрудничая с организациями ООН.
Песок, вода и мастерство
На площадке фестиваля находится более тысячи тонн песка: часть осталась с прошлого фестиваля, другая привезена впервые. Кстати, песок выбирали лично. Организаторы ездили на карьер, потому что подходит далеко не всякий: нужна особая структура, чтобы масса держала форму и позволяла прорабатывать мелкие детали. Большинство композиций двусторонние, так зритель может обойти работу по кругу, увидеть её объём и замысел в развитии.
При этом основными материалами остаются только песок и вода.
«Это потрясающие мастера. Можно лично убедиться, что там нет бетонных сооружений, нет арматуры. Это только песок, вода и мастерство скульптора», — объясняет Алёна Петрова.
Как только скульптура готова, её покрывают специальным защитным составом.
«Образуется корочка в 3 мм — больше нельзя, иначе скульптура может разрушиться, а меньший слой не защитит от дождя и града», — уточняют организаторы.
Фестиваль, ставший традицией
Глава администрации округа Владимир Бондаренко назвал фестиваль праздником искусства и творчества.
«Этот праздник искусства и творчества, в этом году посвящённый 80-летию Калининградской области, стал доброй традицией и настоящей визитной карточкой нашего курорта в летний сезон. Светлогорск — это территория красоты, вдохновения и гармонии», — сказал Владимир Владимирович.
На площадке можно увидеть очертания знакомых сказочных персонажей и архитектурных символов области. Особое место занимают «улитки» — их создают второй год подряд, и они уже становятся неофициальным символом фестиваля. Одна из улиток «выползла» за территорию и теперь украшает собой центральный спуск Светлогорска на улице Динамо.
Для детей рядом со скульптурами обустроена песочница с игрушками.
«Ребята, которые приходят к нам вместе с родителями, вдохновляются работами мастеров и приобщаются к творчеству», — говорит Алёна Петрова.
Фестиваль продлится до конца лета, работает ежедневно с 10:00 до 21:00.