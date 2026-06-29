«Локомотив» выходит из отпуска: кто пополнил волейбольную команду

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Волейболистки «Локомотива» выходят из отпуска и собираются в Калининграде для подготовки к новому сезону. Какие изменения есть в команде, разузнал «Клопс».

Первый официальный сбор команды назначен на 1 июля. Состав уже пополнили несколько волейболисток.

Опытная доигровщица Ирина Капустина переехала в Калининград после нескольких успешных сезонов в московском «Динамо». Там она выиграла чемпионат страны, Суперкубок России и другие турниры. По прилёте в Калининград волейболистка отметила, что готова включаться в работу с первых дней, чтобы подойти к старту сезона в оптимальной форме.

Коллектив пополнила также Евгения Тинникова. Белорусская доигровщица выступала за «Минчанку». Молодая спортсменка не раз играла на турнире «Локоволей», становилась победительницей и бронзовым призёром в составе сборной Беларуси, а также признавалась лучшей нападающей соревнований.

Блокирующая Арина Карасёва делает шаг вперёд — из «Локо‑2» она переходит в главную команду. Для 19‑летней волейболистки это первый полноценный сезон на самом высоком уровне.

Ещё одно усиление — возвращение центральной блокирующей Екатерины Купреевой. В новом сезоне она снова будет выступать за основную команду.

Пока клуб не ждёт только бразильскую звезду Киси Насименто: легионер выступает за сборную в Лиге наций.

Есть перемены и на тренерском мостике. Назначен новый наставник в «Локо‑2». Им стал Денис Игнатьев, который уже шесть лет входит в штаб калининградской команды и ранее возглавлял вторую команду клуба.