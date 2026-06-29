В Большаково на крыше жилого дома выросла берёза, протянув корни в квартиру сквозь ветхий потолок (фото)

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В посёлке Большаково жительница аварийного дома три года ждёт переселения. В её квартире обрушился потолок, на крыше выросла берёза, а зимой температура в помещениях опускается до четырёх градусов тепла. Об этом «Клопс» рассказала сама хозяйка квартиры.

Светлане 55 лет. Она живёт в Большаково с начала 1990-х, работает в Калининграде сутки через двое и фактически осталась одна в шестиквартирном доме. Взрослый сын бывает здесь нечасто, остальные жильцы давно разъехались.

С 2012-го Светлана добивалась признания дома на улице Лермонтова аварийным. По её словам, её годами «мотали по кругу» различные инстанции, и только в 2022-м дом официально признали непригодным для проживания.

За это время крыша частично провалилась, на ней выросла берёза, корни которой уже уходят в квартиру. Во время сильных дождей Светлане приходится расставлять по комнатам тазы и вёдра, а по кухне ходить в калошах.

«Как вылезти из-под одеяла — уже первое препятствие. Дома очень холодно, хоть ты топи, хоть ты не топи. Всё гнилое, всё сыпется, и натопить невозможно просто. С работы приезжаешь — дома четыре градуса тепла. Люди после суток в ванну сходят, отмоются, а мне сначала надо затопить печку, включить бойлер и только потом думать, как помыться», — рассказывает собеседница «Клопс».

Постоянная сырость привела к появлению грибка и плесени. От влаги испортились мебель, бытовая техника и личные вещи.

После признания дома аварийным женщине предложили переехать в маневренный фонд. Несмотря на то, что Светлана привыкла к своим развалинам, временное пристанище показалось ей ещё более непригодным для жизни.

По словам женщины, раньше там проживала учительница, после её смерти дом достался муниципалитету. Светлана говорит, что у неё сложилось впечатление — власти пальцем не пошевелили, чтобы привести квартиру в приемлемое состояние.