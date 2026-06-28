Перегретая Балтика может принести Калининградской области ливни, грозы и водяные смерчи — эксперты

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Аномальная жара разогрела Балтийское море, и это может аукнуться региону ливнями, грозами и условиями для водяных смерчей. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет в воскресенье, 28 июня.

По данным анализа спутниковых снимков Гидрометцентра за вчерашний день, у большей части побережья региона вода прогрелась до +21...+22. На юго-востоке моря сформировался обширный тёплый очаг — на 3–4 градуса выше нормы.

Специалисты не исключают, что сегодня и завтра у берега температура может подняться выше +23...+24. Сейчас перегреты почти все участки побережья Европы, особенно Средиземное море: у Италии вода уже достигает +28, что на 5–7 градусов выше обычного.

Накопленное тепло становится источником энергии. В Европе оно может проявиться в виде южных циклонов с сильными осадками и опасными явлениями, если в эти широты вторгнутся холодные воздушные массы. В Калининградской области эффект ждут уже к концу недели: когда жара отступит, Балтика начнёт подпитывать кучево-дождевую облачность, поэтому возможны ливни, грозы и водяные смерчи.