Все пляжи готовы к наплыву отдыхающих: ситуация на калининградском побережье 28 июня

В воскресенье, 28 июня, на всём калининградском побережье разрешили купаться — море прогрелось. Информацию «Клопс» передали спасатели.
- Балтийск: жёлтый флаг, купаться стоит с осторожностью. Вода прогрелась до +20...+22, ветер дует с берега, море спокойное.
- Зеленоградск: флага нет, купаться разрешено. Вода прогрелась до +19.
- Пионерский: зелёный флаг, купаться разрешено. Температура воды — +21, воздух прогрелся до +27, позже станет жарче. Ветер — 2 м/с.
- Светлогорск: жёлтый флаг, купаться стоит с осторожностью. Температура воды — +21...+22, накануне было +24. Ветер южный.
- Янтарный: жёлтый флаг, купаться стоит с осторожностью. Температура воды — +20.
Информация актуальна на момент публикации.