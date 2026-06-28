10:11

Все пляжи готовы к наплыву отдыхающих: ситуация на калининградском побережье 28 июня

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Все пляжи готовы к наплыву отдыхающих: ситуация на калининградском побережье 28 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: архив «Клопс»
Иллюстрация: архив «Клопс»

В воскресенье, 28 июня, на всём калининградском побережье разрешили купаться — море прогрелось. Информацию «Клопс» передали спасатели.

  • Балтийск: жёлтый флаг, купаться стоит с осторожностью. Вода прогрелась до +20...+22, ветер дует с берега, море спокойное.
  • Зеленоградск: флага нет, купаться разрешено. Вода прогрелась до +19.
  • Пионерский: зелёный флаг, купаться разрешено. Температура воды — +21, воздух прогрелся до +27, позже станет жарче. Ветер — 2 м/с. 
  • Светлогорск: жёлтый флаг, купаться стоит с осторожностью. Температура воды — +21...+22, накануне было +24. Ветер южный. 
  • Янтарный: жёлтый флаг, купаться стоит с осторожностью. Температура воды — +20.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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