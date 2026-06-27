Синоптики рассказали, когда в Калининградской области закончится тридцатиградусная жара

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Экстремальная жара сохранится до понедельника, после чего в регион начнёт поступать более прохладный воздух. Об этом сообщает телеграм‑канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, гребень высотного антициклона, который удерживал над областью тропическую воздушную массу и формировал «тепловой купол», будет ослабевать и смещаться на юго‑восток. В это же время барическая ложбина над северо‑западом Европы начнёт втягивать в регион умеренный атлантический воздух.

Понедельник, вероятнее всего, станет последним по‑настоящему жарким днём: температура в Калининграде и большинстве районов области поднимется до +29…+32°С. Во вторник и среду регион окажется в зоне полярного фронта — границы между тропическими и умеренными воздушными массами. Ожидается до +24…+28°С.

К четвергу и пятнице, по прогнозу, в область поступит умеренная воздушная масса, дневные температуры снизятся до +20…+24°С. К выходным барическая ложбина может сместиться к Прибалтике, что усилит поток прохладного воздуха. Мультимодельный прогноз пока показывает дневные значения в пределах +18…+21°С, однако синоптики отмечают, что уточнение ещё потребуется.

Что касается погоды с осадками, первые локальные дожди и грозы возможны уже в ночь на понедельник, преимущественно на западе области. В среду вероятность ливней увеличится из‑за формирования циклона. В конце недели также возможны периодические дожди и усиление ветра. По расчётам модели ECMWF, суммарное количество осадков будет близким к норме.