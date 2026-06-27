10:20

Спасаемся от жары на море: погода на калининградском побережье 27 июня

  1. Калининград
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Спасаемся от жары на море: погода на калининградском побережье 27 июня - Новости Калининграда

В субботу, 27 июня, зайти в воду можно будет везде. Воздух грозит раскалиться до рекордных значений, поэтому море тоже довольно тёплое. Об обстановке на курортах «Клопс» доложили спасатели.

  • Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено. Температура воды 20-22 °C.
  • Зеленоградскфлага нет, в воду заходить можно. Температура воды +18 °C, небольшие волны.
  • Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +20 °C.
  • Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +21 °C, небольшие волны.
  • Янтарный: флаг жёлтый, заходить в море можно с осторожностью. Температура воды +19-20 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
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