Спасаемся от жары на море: погода на калининградском побережье 27 июня

В субботу, 27 июня, зайти в воду можно будет везде. Воздух грозит раскалиться до рекордных значений, поэтому море тоже довольно тёплое. Об обстановке на курортах «Клопс» доложили спасатели.
- Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено. Температура воды 20-22 °C.
- Зеленоградск: флага нет, в воду заходить можно. Температура воды +18 °C, небольшие волны.
- Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +20 °C.
- Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +21 °C, небольшие волны.
- Янтарный: флаг жёлтый, заходить в море можно с осторожностью. Температура воды +19-20 °C.
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