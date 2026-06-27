У побережья Калининградской области вода в ближайшие дни прогреется до +23

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Температура воды у берегов Калининградской области достигла +20…+21°С и в ближайшие дни может подняться до редких для региона +22…+23°С. Об этом сообщает телеграм‑канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным Гидрометцентра, море в юго‑восточной Балтике прогревается быстрее обычного. Аналитики канала отмечают, что такие показатели для июня — большая редкость.

Одновременно с повышением температуры усилилось «цветение воды». По словам синоптиков, это связано с активным развитием цианобактерий и сине‑зелёных водорослей. Сейчас «цветение» наблюдается почти вдоль всего побережья, и в ближайшие дни его концентрация, вероятно, будет расти.