Двойной удар: «Балтика» обыграла в один день «Акрон» и «Волгу»

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«Балтика» в пятницу, 26 июня, провела в Москве два товарищеских матча. Калининградцы сыграли против ульяновской «Волги» и тольяттинского «Акрона». Об этом сообщили в пресс-службе балтийцев.

Игра против коллектива из Первой лиги завершилась крупной победой команды Андрей Талалаева. Дважды отличился Тентон Йенне, который сперва сам перехватил мяч и точно пробил мимо голкипера, а затем он завершил комбинацию партнёров, которая также началась с отбора у чужой штрафной площади. В конце поединка воспитанник «Балтики» Дмитрий Никитин установил окончательный счёт — 3:0.

Игра против «Акрона» получилась не столь результативной. Но результат обеспечил плотный балтийский прессинг. Калининградцы вынудили ошибиться вратаря волжан Игната Тереховского, который не сумел остановить мяч и позволил ему юркнуть в сетку. Этот гол остался единственным в матче.

27 июня калининградцы отправятся в Турцию, где продолжат подготовку к чемпионату России. Местом сбора станет горная провинция Ыспарта.