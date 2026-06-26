Рыбу из Преголи есть можно: калининградский эксперт рассказал, как изменилась экология реки

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Экологическая ситуация в Преголе заметно улучшилась за последние годы, и рыбу, выловленную в черте Калининграда, теперь можно употреблять в пищу. Об этом в эфире радио «Балтик Плюс» заявил доцент кафедры водных биоресурсов и аквакультуры КГТУ Сергей Кондратенко.

Специалист напомнил, что в 1980‑е годы вода в Преголе была сильно загрязнена и отличалась резким запахом сероводорода. Однако за последние четыре года состояние реки значительно улучшилось. По словам Кондратенко, в устье Преголи сегодня успешно разводят форель и сигов — виды, требовательные к качеству воды.

Каждая партия рыбы перед продажей проходит обязательную проверку в аккредитованных лабораториях. Лишь после этого продукция появляется на прилавках калининградских магазинов и в меню местных ресторанов.