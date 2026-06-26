«Уносит до 80% урожая»: агроном объяснила, как не дать фитофторе сожрать весь участок

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Каждое лето для калининградских дачников — это борьба за урожай, а один из самых коварных врагов — фитофтора. Почему она так быстро уничтожает томаты и картофель и можно ли это предотвратить, агроном-селекционер агропромышленного холдинга «Залесье» Дарья Икко рассказала в эфире видеопроекта «Дом Советов» в пятницу, 26 июня.

Лето только одолело первую треть, а на дачных форумах уже появляются первые тревожные сообщения: листья темнеют, кусты сгорают буквально за пару дней. Дарья Икко подтверждает — инфекция действительно проявляет себя молниеносно.

Фитофтора — это, конечно, самая ужасная страшилка для дачников, — говорит агроном. — И, к сожалению, это не просто страшилка, это факт».

По словам специалиста, иногда достаточно уехать с участка в пятницу, оставляя зелёные здоровые кусты, а в воскресенье — обнаружить коричневые, полностью поражённые. Болезнь легко переносится спорами: они летают по воздуху. Могут попасть к вам с соседнего участка и даже «приехать» с покупными томатами, особенно если дачник не вымыл руки перед работой в теплице.



Благоприятные условия для заражения — жаркие дни и прохладные влажные ночи. Туманы, роса, перепады температур в диапазоне 20–22 в светлое и 10–12 в тёмное время суток создают «идеальную погоду» для стремительного распространения грибка.



Главный инструмент в борьбе с фитофторозом — профилактика. Дарья Икко перечислила основные принципы противостояния микроскопическому врагу.

Основой защиты остаётся севооборот. «Не стоит сажать картофель и томаты много лет подряд на одном месте — это прямое приглашение фитофторе», — напоминает агроном.

Семенной материал лучше брать у проверенных производителей, а не «у соседки, которая выращивает из

Растительные остатки важно сжигать или закапывать очень глубоко. В компост их отправлять нельзя! Особенно если болезнь уже давала о себе знать в прошлом году.

Использование народных методов вроде йода или сыворотки специалист допускает, разумное зерно в них есть. Йод испаряется и создаёт неблагоприятную среду для спор, сыворотка — временно покрывает лист защитной плёнкой.

Но, предупреждает специалист, и то и другое полезно больше как профилактика. Лечение эффекта не даст. При затяжных дождях и высокой влажности такие способы не спасут. Гораздо эффективнее микробиологические биофунгициды. Однако у таких препаратов есть свои правила применения:

разводить только в нехлорированной воде;

выдерживать раствор полтора часа, чтобы бактерии «проснулись»;

обрабатывать кусты можно утром или вечером, но не в жару — ультрафиолет убивает полезные бактерии так же быстро, как и саму фитофтору.

Лучше всего работать на опережение: начинать обработки уже на стадии клубней, затем повторять — при появлении первых пяти сантиметров ботвы и после цветения.

К счастью, для человека опасности поражённые плоды не несут, съесть такой можно без вреда для себя. Но удовольствия, скорее всего, будет маловато: как отмечает эксперт, вкус такого помидора сладковатко-горький, а мякоть становится твёрдой или кашеобразной.

Конечно, в целом ничего с вами не будет, но кушать такой плод, если честно, на любителя», — пошутила агроном.

Дарья Икко напоминает: фитофтора — не мелкая неприятность, а реальная угроза. Игнорируя очаг, вы создаёте риск для всего садоводства.

«Семьдесят-восемьдесят процентов урожая она уносит за собой, — предупредила эксперт. — Если вы ничего не предпринимаете, думаете, что оно не распространится — это ошибочное мнение. Оно распространится и сожрёт всё, что видит вокруг себя».