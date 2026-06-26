«Всё в грязи, собака воет»: в Калининграде дворнягу уже месяц держат взаперти на балконе (видео)

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Уже месяц в Центральном районе Калининграда сидит на балконе первого этажа запертый там пёс. Животное в ужасном состоянии, оно постоянно скулит и воет, рассказала «Клопс» хозяйка одной из квартир в этом же доме в пятницу, 26 июня.

Несчастный пёс страдает то от дождя, то от жары — все последние дни ему толком не укрыться от палящего солнца, говорит Алина. Весь пол вокруг пропитан мочой и покрыт нечистотами: выгуливать собаку никто не выгуливает. Кормлением себя хозяин тоже не утруждает.

«Мы через балкон передаем и воду, и еду, потому что собака голодает, — говорит девушка. — Вчера я пошла опять, покормила, попоили... Там всё обкакано, всё прямо очень плохо, воняет.

Собака скулит постоянно, она пытается перепрыгнуть, об эти железки головой бьётся!»

Алина несколько раз звонила в квартиру, к которой относится балкон, но дверь никто не открыл. «Я весь месяц наблюдаю: утром, вечером — света нет, хозяина нет, никого нет», — перечисляет она.