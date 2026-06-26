Пора купаться: погода на калининградском побережье 26 июня

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Вода в море продолжает прогреваться и располагает к пляжному отдыху. Об обстановке на курортах «Клопс» доложили спасатели.

В пятницу, 26 июня, зайти в воду можно будет везде. Море сегодня спокойное и тёплое.

Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. На море штиль, температура воды 18—19 °C.

Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +19 °C, воздуха сейчас — +21 °C.

Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +20 °C, воздуха сейчас — +22 °C.

Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +21 °C, юго-западный ветерок, а «море практически лежит».

Янтарный: флаг жёлтый, заходить в море можно с осторожностью. Температура воды +18 °C.

Информация актуальна на момент публикации.