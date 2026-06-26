10:26

Пора купаться: погода на калининградском побережье 26 июня

  1. Калининград
Автор:
Пора купаться: погода на калининградском побережье 26 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Вода в море продолжает прогреваться и располагает к пляжному отдыху. Об обстановке на курортах «Клопс» доложили спасатели.

В пятницу, 26 июня, зайти в воду можно будет везде. Море сегодня спокойное и тёплое.

  • Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. На море штиль, температура воды 18—19 °C.
  • Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +19 °C, воздуха сейчас — +21 °C.
  • Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +20 °C, воздуха сейчас — +22 °C.
  • Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +21 °C, юго-западный ветерок, а «море практически лежит».
  • Янтарный: флаг жёлтый, заходить в море можно с осторожностью. Температура воды +18 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
Свежие новости по теме
Спасаемся от жары на море: погода на калининградском побережье 27 июня
10:20
Пора купаться: погода на калининградском побережье 26 июня
Вчера
10:26
Кое-где вода уже +22: погода на калининградском побережье 25 июня
25 июня 2026
10:31
Рай для любителей искупаться: погода на калининградском побережье 24 июня
24 июня 2026
10:20
Небольшой ветерок и тёплая вода: погода на калининградском побережье 23 июня
23 июня 2026
10:25
Все новости по теме
6 024
Погода Море и побережье