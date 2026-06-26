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Кафе «Причал», которое так и не снёс владелец, каждый день приносит в бюджет Калининграда тысячу рублей

  1. Калининград
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Кафе «Причал», которое так и не снёс владелец, каждый день приносит в бюджет Калининграда тысячу рублей - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Владельцу кафе «Причал» на Верхнем озере в Калининграде начисляют неустойку за каждый день неисполнения решения суда. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова во время прямой линии во «ВКонтакте» в пятницу, 26 июня.

Речь идёт об объекте на Верхнеозёрной, 2а. Размер неустойки — 1 000 рублей в день. 

«Именно на собственника возложена обязанность снести данный объект», — сказала глава администрации.

В 2022 году сотрудники министерства регионального контроля провели проверку «Причала». Собственница кафе, не получив разрешения на строительство, снесла крышу здания, ограждающие конструкции и внутренние перегородки.

Администрация города обратилась в суд с целью признать «Причал» самовольной постройкой. В 2024 году арбитраж удовлетворил исковые требования мэрии в полном объёме, однако здание так и не было снесено.

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Городская среда