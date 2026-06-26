Дятловой пожаловались на пьяных отдыхающих на городских пляжах

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Спасатели, дежурящие на калининградских водоёмах, следят за безопасностью во время купания. Пьянки и другие нарушения должны пресекать полицейские. Об этом заявила Елена Дятлова во время прямой линии во «ВКонтакте» в пятницу, 26 июня.

Слушатели пожаловались, что на озёрах часто видят распивающих спиртное пляжников. Для решения возникающих конфликтов люди зовут спасателей, отвлекая тех от их прямых функций.

«Замечание принимается. Наши специалисты должны заниматься безопасностью людей на воде, а не разнимать драки или отбирать алкоголь. За пресечение таких нарушений отвечают правоохранительные органы», — пояснила Дятлова.

Глава администрации пообещала обсудить с полицией возможность усилить патрулирование городских пляжей в ближайшие жаркие выходные.