Ко Дню города в Калининграде откроют после ремонта долгожданную парковку в историческом центре

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Парковку у спорткомплекса «Юность» в Калининграде планируют открыть к празднованию Дня города. Об этом глава администрации Елена Дятлова рассказала на прямой линии во «ВКонтакте» в пятницу, 26 июня.

«В настоящее время завершается работа по благоустройству территории. Парковку мы планируем открыть в начале июля», — сказала сити-менеджер.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города и 80-летию Калининградской области, пройдут с 1 по 5 июля.