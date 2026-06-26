Ко Дню города в Калининграде откроют после ремонта долгожданную парковку в историческом центре

Парковку у спорткомплекса «Юность» в Калининграде планируют открыть к празднованию Дня города. Об этом глава администрации Елена Дятлова рассказала на прямой линии во «ВКонтакте» в пятницу, 26 июня.
«В настоящее время завершается работа по благоустройству территории. Парковку мы планируем открыть в начале июля», — сказала сити-менеджер.
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города и 80-летию Калининградской области, пройдут с 1 по 5 июля.
Реконструкция паркинга возле спорткомплекса «Юность» началась зимой 2024 года. О сложностях, с которыми столкнулись власти и подрядчик, читайте в материале «Клопс».